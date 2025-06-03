Відповідь РФ за удари по авіабазах: чого чекати від росіян, — Defense Express

Головний редактор Defense Express Олег Катков спростував припущення про те, що Росія може посилити атаки на Україну у відповідь на операцію "Павутина", яка завдала удару по її стратегічній авіації. За його словами, такі твердження є маніпулятивними, адже ще до українських ударів російські окупанти безжально обстрілювали територію України без будь-яких наслідків для себе.

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Про це пише "РБК-Україна".

"Тут треба відзначити наступне. РФ атакувала ракетами Х-101 і літаками, які були знищені на цих авіабазах, Україну і цивільну інфраструктуру. Ці ракети вбивали цивільне населення. Вони використовували ці ракети для вбивства мирного населення і цілеспрямовано це робили. Вони робили це безкарно. От в чому була головна проблема", — сказав він.

За словами експерта, всі розмови про нібито помилки СБУ чи про те, що "тепер Росія обов’язково відреагує" — це лише підживлення кремлівської пропаганди.

Щодо того, якою буде реакція США на операцію "Павутина", Катков зазначив, що скарги з анонімних джерел у Вашингтоні слід сприймати з обережністю, адже, за його спостереженнями, провідні профільні видання не поширюють таких негативних наративів і радше позитивно оцінюють результати операції.

"Якщо хтось з анонімних джерел у Вашингтоні починає бідкатись, то, можливо, слід перевірити, чи не є він фанатом Путіна особисто. Те, що я особисто бачу по профільних виданнях, то там ніде таких наративів немає. Вони більше в захваті, що це вдалось", — каже він.

На запитання, чи можна вважати удар по Сумах 3 червня "відплатою", Олег Катков відповів, що Росія з перших днів повномасштабної війни систематично атакує українські міста, і цей удар із реактивних систем залпового вогню не є винятком.

Нагадаємо, приблизно о 9:20 ранку 3 червня в Сумах прогриміли вибухи: окупанти обстріляли центральну вулицю міста. Спочатку було відомо про двох загиблих і 20 постраждалих. Пізніше стало відомо, що кількість жертв через удар РФ по Сумах збільшилася до чотирьох. У лікарні помер чоловік, а його семирічна донька отримала важкі поранення.

Також повідомлялося, що масована атака дронів по аеродромах вглибині Росії не лише викликала інтерес до деталей "Павутини", але й спричинила обговорення можливих наслідків. Однак іноземні експерти вважають, що помсти президента РФ Володимира Путіна боятись не слід — йому немає чим відповісти.