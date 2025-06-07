Міг збити F-16: OSINT-аналітики розповіли деталі знищення російського Су-35 на Курщині

Вранці, 7 червня 2025 року, Повітряні сили ЗСУ на Курському напрямку збили російський винищувач Су-35. Це міг зробити український винищувач F-16.

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Про це пишуть OSINT-аналітики AviVector.

"Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35. Літак був збитий українським F-16 і впав поблизу селища Юрасове. На жаль, пілоту вдалося катапультуватися й вижити", — йдеться в повідомленні.

Вони додали, що збитий російський винищувач Су-35 базувався на аеродромі "Борисоглебськ".

Повітряні Сили ЗСУ поки не коментували, якими саме засобами був збити російський винищувач.

Нагадаємо, що 7 червня ЗС РФ втратили винищувач Су-35 після вдалої операції Повітряних сил ЗСУ. Українські бійці могли знищити восьмий російський літак, який коштує близько 100 мільйонів доларів.

Також повідомлялося, що росіяни вже вийшли на 20-ти кілометрову відстань до Сум. Невдовзі окупанти зможуть завдавати по місту удари FPV-дронами. Вони повністю захопили Кіндратівку та Олексіївку Сумського району, де накопичує піхоту, аби продовжити рухатися в глибину території.