"Мінус" 100 мільйонів: Повітряні сили ЗСУ знищили Су-35 ЗС РФ, що відомо (відео)

Збройні сили Російської Федерації втратили винищувач Су-35 після вдалої операції Повітряних сил Збройних сил України. Українські бійці могли знищити восьмий російський літак, який коштує близько 100 млн дол.

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Про удар по Су-35 ЗС РФ Повітряне командування ЗСУ написало на сторінці Facebook.

Допис про знищення російського винищувача з'явився близько 11 год 7 червня. У дописі лаконічно вказано, що подія сталась зранку цього ж дня: на інфографіці є час — станом на 10:00. Росіяни втратили літак над Курською областю, заявило командування. Інших деталей інциденту Повітряні сили не навели, але вказано, що відбулась "успішна операція". Поки що не ясно, який засіб ураження використали українські військові. На відео об'єктивного контролю — купа уламків російського літака, охоплених полум'ям та димом.

Втрата Су-35 РФ - звіт Повітряних сил 7 червня

У звіті Генштабу ЗСУ не відображено влучання по винищувачу Су-35 ЗС РФ: до 7 червня вдалось знищити 413 літаків і 0 нових влучань. Командування поки що інформувало про підрив одного російського гелікоптера.

Російський авіаційний штурман ЗС РФ Ілля Туманов з каналу Flightbomber ніяк не коментував втрату Су-35 над Курською областю. Мілблогери з іншого каналу підтвердили влучання і запевнили, що екіпаж врятувався. На подію також не відреагувало Міноборони РФ.

Втрата Су-35 РФ — деталі

Су-35 — російський винищувач, який коштує від 98 до 104 млн дол. Літак ЗС РФ здатен запускати авіаракети різних типів (малої, середньої, великої дальності), а також керовані авіабомби (КАБ-500, КАБ-1500) та високоточні засоби ураження (Х-29Т, Х-38М, Х-59МК). Аналітики проєкту ORYX на основі відео та фото підтвердили знищення семи винищувачів Су-35 ЗС РФ. Останній удар відбувся в лютому 2024 року, написали аналітики.

Зазначимо, Фокус писав про серію інцидентів в лютому 2024 року, внаслідок яких росіяни втратили Су-35, а також кілька Су-34. Тодішній командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук 29 лютого повідомив, що українська авіація знищила Су-34 на східному напрямку: ішлося спершу про один літак, а потім про ще два на Авдіївському напрямку. Попередні удари: 17 лютого — два Су-34 та один Су-35, 27 лютого — два Су-34.

Нагадуємо, 15 травня естонські медіа повідомили про винищувач Су-35 ЗС РФ, який влетів у повітряний простір Естонії. Тим часом 5 травня українські моніторингові канали повідомили, що вперше з перших днів вторгнення Су-35 РФ міг залетіти на територію Сумської області.