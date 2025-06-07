"Минус" 100 миллионов: Воздушные силы ВСУ уничтожили Су-35 ВС РФ, что известно (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации потеряли истребитель Су-35 после удачной операции Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Украинские бойцы могли уничтожить восьмой российский самолет, который стоит около 100 млн долл.

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Об ударе по Су-35 ВС РФ Воздушное командование ВСУ написало на странице Facebook.

Сообщение об уничтожении российского истребителя появилось около 11 часов 7 июня. В заметке лаконично указано, что событие произошло утром этого же дня: на инфографике есть время — по состоянию на 10:00. Россияне потеряли самолет над Курской областью, заявило командование. Других деталей инцидента Воздушные силы не привели, но указано, что состоялась "успешная операция". Пока не ясно, какое средство поражения использовали украинские военные. На видео объективного контроля — дымящиеся обломки российского самолета.

Потеря Су-35 РФ — отчет Воздушных сил 7 июня

В отчете Генштаба ВСУ не отражено попадание по истребителю Су-35 ВС РФ: до 7 июня удалось уничтожить 413 самолетов и 0 новых попаданий. Командование пока информировало о подрыве одного российского вертолета.

Российский авиационный штурман ВС РФ Илья Туманов с канала Flightbomber никак не комментировал потерю Су-35 над Курской областью. Милблогеры другого паблика подтвердили попадание и уверяют, что экипаж спасся. На происшествие также не отреагировало Минобороны РФ.

Потеря Су-35 РФ — детали

Су-35 — российский истребитель, который стоит от 98 до 104 млн долл. Самолет ВС РФ способен запускать авиаракеты различных типов (малой, средней, большой дальности), а также управляемые авиабомбы (КАБ-500, КАБ-1500) и высокоточные средства поражения (Х-29Т, Х-38М, Х-59МК). Аналитики проекта ORYX на основе видео и фото подтвердили уничтожение семи истребителей Су-35 ВС РФ. Последний удар состоялся в феврале 2024 года, написали аналитики.

Отметим, Фокус писал о серии инцидентов в феврале 2024 года, в результате которых россияне потеряли Су-35, а также несколько Су-34. Тогдашний командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук 29 февраля сообщил, что украинская авиация уничтожила Су-34 на восточном направлении: речь шла сперва об одном самолете, а затем о еще двух на Авдеевском направлении. Предыдущие удары: 17 февраля — два Су-34 и один Су-35, 27 февраля — два Су-34.

Напоминаем, 15 мая эстонские медиа сообщили об истребителе Су-35 ВС РФ, который влетел в воздушное пространство Эстонии. Тем временем 5 мая украинские мониторинговые каналы сообщили, что впервые с первых дней вторжения Су-35 РФ мог залететь на территорию Сумской области.