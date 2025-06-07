Мог сбить F-16: OSINT-аналитики рассказали детали уничтожения российского Су-35 на Курщине

Утром, 7 июня 2025 года, Воздушные силы ВСУ на Курском направлении сбили российский истребитель Су-35. Это мог сделать украинский истребитель F-16.

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Об этом пишут OSINT-аналитики AviVector.

"Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35. Самолет был сбит украинским F-16 и упал вблизи поселка Юрасово. К сожалению, пилоту удалось катапультироваться и выжить", — говорится в сообщении.

Они добавили, что сбитый российский истребитель Су-35 базировался на аэродроме "Борисоглебск".

Воздушные Силы ВСУ пока не комментировали, какими именно средствами был сбит российский истребитель.

Напомним, что 7 июня ВС РФ потеряли истребитель Су-35 после удачной операции Воздушных сил ВСУ. Украинские бойцы могли уничтожить восьмой российский самолет, который стоит около 100 миллионов долларов.

Также сообщалось, что россияне уже вышли на 20-ти километровое расстояние до Сум. Вскоре оккупанты смогут наносить по городу удары FPV-дронами. Они полностью захватили Кондратовку и Алексеевку Сумского района, где накапливает пехоту, чтобы продолжить двигаться в глубину территории.