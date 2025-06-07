Засекли, как пускают БПЛА: авиация ВСУ "разобрала на атомы" пилотов FPV-дронов РФ

Пилоты Воздушных сил ВСУ нанесли удары по зданию, где расположились российские операторы FPV-дронов, которые атаковали Херсонскую область.

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Об этом сообщили в телеграм-канале "Подсолнух", который связан с украинской авиацией.

"Авиация продолжает работать на всех направлениях, МиГ-29 точным сбросом разбирает на атомы вражеских операторов БПЛА на Юге", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилоты БПЛА из этого подразделения постоянно "кошмарили" жителей Херсонской области. Украинские защитники с дрона зафиксировали, как из здания выходил оккупант и запускал дроны.

"После обнаружения нашими средствами разведки кто-то пытался очень быстро смотаться и убежать, однако если над вами уже висит наш дрон — вам конец", — сообщили в телеграмм-канале "Подсолнух".

Для удара использовали истребитель МиГ-29, оснащенный парой высокоточных французских авиабомб AASM Hammer.

Напомним, что ранее сообщалось, что пилоты ВСУ сбили российский истребитель Су-35 на Курщине. Самолет был сбит украинским F-16 и упал вблизи поселка Юрасово. Российскому пилоту удалось катапультироваться и выжить.

Также в ночь на 6 июня ВС РФ ударили по Киеву, Тернополю и Луцку. В результате удара по столице погибли три человека: горела многоэтажка в Соломенском районе. В Луцке российская ракета попала в многоквартирный дом, в Тернополе — в предприятие.