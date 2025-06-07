13 танков и более 100 единиц другой техники: Силы обороны вдребезги разнесли локомотив с техникой РФ
Силы обороны Украины уничтожили колонну вражеской техники, которую оккупанты перевозили по железной дороге.
Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины.
"Силы обороны Юга Украины поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери противника составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники", — говорится в сообщении.
Других подробностей об уничтожении вражеской колонны пока не сообщили.
Отмечается, что за минувшие сутки вражеские потери составили:
- 114 оккупантов;
- 1 железнодорожный локомотив;
- 13 танков;
- 7 артиллерийских систем;
- 103 единицы автомобильной и бронированной техники;
- 10 цистерн;
- 10 БпЛА (2 Zala, 7 Supercam, 1 Орлан);
- 1 ЗРК "Бук М3";
- 10 мотоциклов;
- 1 средство РЭБ;
- 9 антенн БпЛА;
- 5 антенн связи;
- 5 генераторов;
- 4 места хранения БП;
- 2 места хранения ГСМ;
- 1 место хранения МТЗ.
Разрушены:
- 52 укрытия;
- 4 наблюдательных пункта.
Напомним, что 7 июня сообщалось, что пилоты Воздушных сил ВСУ нанесли удары по зданию, где расположились российские операторы FPV-дронов, которые атаковали Херсонскую область.
Также сообщалось, что российские оккупанты придумали новый способ борьбы с украинскими дронами на оптоволокне. Они бегают за ними с ножницами, чтобы перерезать кабель.