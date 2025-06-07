13 танков и более 100 единиц другой техники: Силы обороны вдребезги разнесли локомотив с техникой РФ

Силы обороны Украины уничтожили колонну вражеской техники, которую оккупанты перевозили по железной дороге.

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Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины.

"Силы обороны Юга Украины поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери противника составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники", — говорится в сообщении.

Других подробностей об уничтожении вражеской колонны пока не сообщили.

Отмечается, что за минувшие сутки вражеские потери составили:

114 оккупантов;

1 железнодорожный локомотив;

13 танков;

7 артиллерийских систем;

103 единицы автомобильной и бронированной техники;

10 цистерн;

10 БпЛА (2 Zala, 7 Supercam, 1 Орлан);

1 ЗРК "Бук М3";

10 мотоциклов;

1 средство РЭБ;

9 антенн БпЛА;

5 антенн связи;

5 генераторов;

4 места хранения БП;

2 места хранения ГСМ;

1 место хранения МТЗ.

Разрушены:

52 укрытия;

4 наблюдательных пункта.

Напомним, что 7 июня сообщалось, что пилоты Воздушных сил ВСУ нанесли удары по зданию, где расположились российские операторы FPV-дронов, которые атаковали Херсонскую область.

Также сообщалось, что российские оккупанты придумали новый способ борьбы с украинскими дронами на оптоволокне. Они бегают за ними с ножницами, чтобы перерезать кабель.