РЭБ "Смекалочка": ВС РФ начали бегать с ножницами за украинскими дронами

Российские оккупанты придумали новый способ борьбы с украинскими дронами на оптоволокне. Они бегают за ними с ножницами, чтобы перерезать кабель.

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Об этом сообщил российский телеграм-канал "Военный осведомитель".

На обнародованном видео видно, как оккупанты устроили засаду на украинский дрон. Когда он пролетел мимо, они с ножницами выбежали за ним следом и перерезали нить. Через несколько десятков метров дрон упал и взорвался.

"Перехват с помощью ножниц украинского оптоволоконного FPV-дрона. Российские бойцы устроили засаду на украинский дрон на оптоволокне, подождали, пока он пролетит мимо, после чего выбежали и перерезали его оптоволокно медицинскими ножницами", — пишет "Осведомитель".

В комментариях под сообщением мнения россиян разделились. Одни считают это "ноу-хау", другие опасным для жизни делом:

Как тебе такое, Илон Маск?

Представьте лицо оператора БПЛА.

Новый род войск?

РЭБ "Смекалочка".

ПВО ручного действия.

Это же реально трэш запускать человека рисковать жизнью с задачей перерезать кабель у оптоволоконного дрона. Я надеюсь это случайно получилось и человек сориентировался, а не приказ командира.

Так с катанами начнут скоро ходить.

Напомним, что ранее сообщалось, что украинские команды и компании активно работают над созданием дронов-охотников, и уже имеют ряд наработок. БПЛА уже проходят боевое тестирование и противодействуют ударным беспилотникам РФ на уровне с другими средствами украинской ПВО.

Также сообщалось, что украинские разработчики презентовали новый комплект для перехвата дронов VARTA DroneHunter. Стоит он почти 300 евро и может поражать малые и средние дроны.