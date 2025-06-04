"Объектовая ПВО": Украина внедряет новое поколение дронов-перехватчиков

Украинские команды и компании сейчас активно работают над созданием дронов-охотников, и уже имеют ряд наработок. Такие дроны уже проходят боевое тестирование и опытную эксплуатацию и активно противодействуют этим ударным беспилотникам наравне с другими средствами украинской ПВО.

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Об этом в эфире "Суспільне" рассказал обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников.

Так, западное издание Bloomberg на днях сообщило, что Украина активно внедряет инновационные дроны-охотники, способные обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники, а украинские высокоадаптивные дроны продолжают выявлять пробелы и уязвимости в российской обороне.

Издание перечисляет ряд украинских дронов, которые помогают Силам обороны противостоять российской агрессии, включая морские дроны, роботизированные системы, дроны-перехватчики и тому подобное.

"Украинские войска, которые не превосходят в вооружении, личном составе и расходах РФ, уже более трех лет продолжают борьбу против российских войск. Их могли бы легко разгромить, если бы не массовое развертывание Киевом беспилотников. Самые дешевые стоят около 400 долларов, и они могут обездвижить или даже уничтожить танк или другую крупную технику стоимостью сотни тысяч долларов, а иногда и миллионы. Они позволили Украине достичь потрясающих военных успехов, используя относительно простые средства, — пишет издание.

Обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников тоже отмечает, что Украина сделала большой шаг в производстве дронов и постоянно пытается их совершенствовать.

"Мы действительно можем увидеть, что история с развитием дронов-перехватчиков отсылает нас к прошлому году, когда активно начали внедряться дроны, которые на линии боевого соприкосновения противодействуют вражеским дронам-разведчикам. Что касается повышения их уровня модернизации, то с ростом масштабов тех вызовов, с которыми мы имеем дело сейчас, то противодействие российским ударным дронам только растет", — говорит он.

По его словам, украинские команды и украинские компании сейчас активно работают в этом направлении. и уже имеют ряд наработок, которые уже проходят боевое тестирование и опытную эксплуатацию и противодействуют этим ударным беспилотникам на уровне с другими средствами украинской ПВО.

"Раньше концентрированно так это не было так ярко выражено. Были попытки даже обычными FPV-дронами поражать российские вертолеты, и несколько успешных попаданий мы можем вспомнить. Эта тенденция приобрела рост, начиная с 2024 года. По состоянию на сейчас она только совершенствуется и масштабируется", — говорит Вадим Кушников.

Есть целый ряд концепций по применению этих дронов — основная, которую сейчас вырабатывают разработчики, это объектовая ПВО. Дроны-перехватчики имеют небольшой радиус эффективного действия и поэтому они могут прикрывать относительно небольшую площадь. Использование этих дронов может создать плотный заслон против российских ударных беспилотников и тем самым повысить общую эффективность украинской противовоздушной обороны.

Он добавил, что масштабирование этих дронов является ключевым аспектом, сейчас они себя демонстрируют очень эффективно, а инженеры и конструкторы работают над тем, чтобы довести до того уровня технологии, которые могут быть эффективно внедрены в эти дроны, чтобы они стали более легкого масштабирования.

"В целом мы видим, что даже обычные дроны, которые базируются на принципах FPV в течение всего его полета от старта до поражения цели, они тоже эффективно себя показывают. Но для этого, чтобы эта история стала действительно массовой и масштабной, надо иметь эффективные решения технологического уровня. Здесь вопрос инвестиций", — сказал эксперт.

Напомним, что на днях в Латвии украинские разработчики представили новый комплект для перехвата дронов VARTA DroneHunter. Стоит он почти 300 евро и может поражать малые и средние дроны.

Также сообщалось, что Минобороны Украины представило производителям БПЛА обновленную модель закупок дронов для ВСУ. Военные части будут иметь больше свободы и не будут получать средства исключительно на основе централизованно принятых решений