Позволит быстро закрывать потребности ВСУ: Минобороны вводит новую модель закупок БПЛА

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины представило производителям БПЛА обновленную модель закупок дронов для ВСУ. Военные части будут иметь больше свободы и не будут получать средства исключительно на основе централизованно принятых решений. Также это сократит процесс доставки дронов до считанных недель.

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Об этом сообщили на сайте Минобороны Украины.

Благодаря новой модели планируют простимулировать развитие отечественного рынка, построить понятные правила и возможности планировать производство, что обеспечит прогнозируемые и быстрые поставки средств для ВСУ, а производителям и поставщикам даст более четкое понимание спроса и актуальных потребностей войска.

Отмечается, что в 2025 году в госбюджете на закупку дронов предусмотрено более 128 млрд грн.

Отныне АОЗ будет взаимодействовать с рынком через следующие механизмы:

Прямые договора — для закупки уникальных или специализированных беспилотников.

Рамочные соглашения — конкурентные торги на основе тактико-технических характеристик.

DOT-Chain Defence — маркетплейс дронов, где военные самостоятельно будут выбирать необходимые им средства.

Согласно новой модели, военные части будут иметь больше свободы и не будут получать средства исключительно на основе централизованно принятых решений. Также это сократит процесс доставки дронов до считанных недель.

"Во время разговоров с производителями и военными мы увидели ключевые барьеры — непрозрачные процедуры, сложный доступ к участию, отсутствие диалога. Поэтому обновили подходы: сформировали понятные правила, упростили вход и сделали процесс предсказуемым. Это открывает рынку возможность масштабироваться, а государству — быстро закрывать потребности ВСУ", — комментирует директор АОЗ Арсен Жумадилов.

Среди важных нововведений — верификация поставщиков для прямых договоров. Она предусматривает проверку на отсутствие связей с Россией, Ираном и Беларусью, имеет ли она достаточные производственные возможности и финансирование для выполнения контрактов.

После того, как поставщиков проверят, их будут вносить в реестр, что позволяет сократить время на проверки в будущем и оперативно получать запросы на коммерческие предложения от АОЗ. Это сделает закупки более быстрыми, эффективными и более предсказуемыми для обеих сторон.

Напомним, что российские оккупанты на Покровском направлении с оружием начали охотиться на украинские дроны. Они засиживаются в кустах вдоль трассы и караулят беспилотники ВСУ и выстрелами пытаются их сбить.