Дасть змогу швидко закривати потреби ЗСУ: Міноборони запроваджує нову модель закупівель БпЛА

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України представила виробникам БпЛА оновлену модель закупівель дронів для ЗСУ. Військові частини матимуть більше свободи та не отримуватимуть засоби виключно на основі централізовано ухвалених рішень. Також це скоротить процес доставлення дронів до лічених тижнів.

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Про це повідомили на сайті Міноборони України.

Завдяки новій моделі планують простимулювати розвиток вітчизняного ринку, побудувати зрозумілі правила та можливості планувати виробництво, що забезпечить прогнозоване та швидке постачання засобів для ЗСУ, а виробникам та постачальникам дасть більш чітке розуміння попиту та актуальних потреб війська.

Зазначається, що у 2025 році в держбюджеті на закупівлю дронів передбачено понад 128 млрд грн.

Відтепер АОЗ взаємодіятиме з ринком через такі механізми:

Прямі договори — для закупівлі унікальних або спеціалізованих безпілотників.

Рамкові угоди — конкурентні торги на основі тактико-технічних характеристик.

DOT-Chain Defence — маркетплейс дронів, де військові самостійно обиратимуть необхідні їм засоби.

Згідно із новою моделюю, військові частини матимуть більше свободи та не отримуватимуть засоби виключно на основі централізовано ухвалених рішень. Також це скоротить процес доставлення дронів до лічених тижнів.

"Під час розмов із виробниками та військовими ми побачили ключові бар’єри — непрозорі процедури, складний доступ до участі, відсутність діалогу. Тому оновили підходи: сформували зрозумілі правила, спростили вхід і зробили процес передбачуваним. Це відкриває ринку можливість масштабуватись, а державі — швидко закривати потреби ЗСУ", — коментує директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Серед важливих нововведень — верифікація постачальників для прямих договорів. Вона передбачає перевірку на відсутність зв'язків з Росією, Іраном та Білоруссю, чи має вона достатні виробничі спроможності та фінансування для виконання контрактів.

Після того, як постачальників перевірять, їх вноситимуть до реєстру, що дає змогу скоротити час на перевірки в майбутньому та оперативно отримувати запити на комерційні пропозиції від АОЗ. Це зробить закупівлі швидшими, ефективнішими та більш передбачуваними для обох сторін.

Нагадаємо, що російські окупанти на Покровському напрямку зі зброєю почали полювати на українські дрони. Вони засідають в кущах вздовж траси і чатують на безпілотники ЗСУ і пострілами намагаються їх збити.