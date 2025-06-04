"Об'єктова ППО": Україна впроваджує нове покоління дронів-перехоплювачів

Українські команди та компанії зараз активно працюють над створенням дронів-мисливців, і вже мають низку напрацювань. Такі дрони вже проходять бойове тестування та дослідну експлуатацію і активно протидіють цим ударним безпілотникам на рівні з іншими засобами української ППО.

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Про це в ефірі "Суспільне" розповів оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков.

Так, західне видання Bloomberg днями повідомило, що Україна активно впроваджує іноваційні дрони-мисливці, здатні виявляти та знищувати ворожі безпілотники, а українські високоадаптивні дрони продовжують виявляти прогалини та вразливості в російській обороні.

Видання перелічує низку українських дронів, які допомагають Силам оборони протистояти російській агресії, включно з морськими дронами, роботизованими системами, дронами-перехоплювачами тощо.

"Українські війська, які не перевершують в озброєнні, особовому складі та витратах РФ, вже понад три роки продовжують боротьбу проти російських військ. Їх могли б легко розгромити, якби не масове розгортання Києвом безпілотників. Найдешевші коштують близько 400 доларів, і вони можуть знерухомити або навіть знищити танк чи іншу велику техніку вартістю сотні тисяч доларів, а іноді й мільйони. Вони дозволили Україні досягти приголомшливих військових успіхів, використовуючи відносно прості засоби, — пише видання.

Оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков теж зазначає, що Україна зробила великий крок у виробництві дронів та постійно намагається їх удосконалювати.

"Ми дійсно можемо побачити, що історія з розвитком дронів-перехоплювачів відсилає нас до минулого року, коли активно почали запроваджуватися дрони, які на лінії бойового зіткнення протидіють ворожим дронам-розвідникам. Що стосується підвищення їхнього рівня модернізації, то зі зростанням масштабів тих викликів, з якими ми маємо справу зараз, то протидія російським ударним дронам тільки зростає", — говорить він.

За його словами, українські команди та українські компанії зараз активно працюють у цьому напрямку і вже мають низку напрацювань, які вже проходять бойове тестування та дослідну експлуатацію і протидіють цим ударним безпілотникам на рівні з іншими засобами української ППО.

"Раніше концентровано так це не було так яскраво виражено. Були спроби навіть звичайними FPV-дронами уражати російські гелікоптери, і декілька успішних влучань ми можемо згадати. Ця тенденція набула зростання, починаючи з 2024 року. Станом на зараз вона тільки вдосконалюється та масштабується", — говорить Вадим Кушніков.

Є ціла низка концепцій щодо застосування цих дронів — основна, яку зараз випрацьовують розробники, це об'єктова ППО. Дрони-перехоплювачі мають невеликий радіус ефективної дії і тому вони можуть прикривати відносно невелику площу. Використання цих дронів може створити щільний заслон проти російських ударних безпілотників і тим самим підвищити загальну ефективність української протиповітряної оборони.

Він додав, що масштабування цих дронів є ключовим аспектом, зараз вони себе демонструють дуже ефективно, а інженери та конструктори працюють над тим, аби довести до того рівня технології, які можуть бути ефективно впроваджені в ці дрони, щоб вони стали легшого масштабування.

"Загалом ми бачимо, що навіть звичайні дрони, які базуються на принципах FPV протягом всього його польоту від старту до ураження цілі, вони теж ефективно себе показують. Але для цього, щоб ця історія стала дійсно масовою та масштабною, треба мати ефективні рішення технологічного рівня. Тут питання інвестицій", — сказав експерт.

Нагадаємо, що днями у Латвії українські розробники презентували новий комплект для перехоплення дронів VARTA DroneHunter. Коштує він майже 300 євро і може уражати малі та середні дрони.

Також повідомлялося, що Міноборони України представило виробникам БпЛА оновлену модель закупівель дронів для ЗСУ. Військові частини матимуть більше свободи та не отримуватимуть засоби виключно на основі централізовано ухвалених рішень