РЕБ "Смекалочка": ЗС РФ почали бігати з ножицями за українськими дронами

Російські окупанти вигадали новий спосіб боротьби з українськими дронами на оптоволокні. Вони бігають за ними з ножицями, щоб перерізати кабель.

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Про це повідомив російський телеграм-канал "Военный осведомитель".

На оприлюдненому відео видно, як окупанти влаштували засідку на український дрон. Коли він пролетів повз, вони з ножицями вибігли за ним слідом і перерізали нитку. За кілька десятків метрів дрон впав і вибухнув.

"Перехоплення за допомогою ножиць українського оптоволоконного FPV-дрону. Російські бійці влаштували засідку на український дрон на оптоволокні, зачекали, поки він пролетить повз, після чого вибігли і перерізали його оптоволокно медичними ножицями", — пише "Осведомитель".

В коментарях під дописом думки росіян розділилися. Одні вважають це "ноу-хау", інші небезпечною для життя справою:

Як тобі таке Ілоне Маск?

Уявіть обличчя оператора БПЛА.

Новий рід військ?

РЕБ "Смекалочка".

ППО ручної дії.

Це ж реально треш запускати людину ризикувати життям із завданням перерізати кабель у оптоволоконного дрону. Я сподіваюся це випадково вийшло і людина зорієнтувалася, а не наказ командира.

Так з катанами почнуть скоро ходити.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що українські команди та компанії активно працюють над створенням дронів-мисливців, і вже мають низку напрацювань. БПЛА вже проходять бойове тестування і протидіють ударним безпілотникам РФ на рівні з іншими засобами української ППО.

Також повідомлялося, що українські розробники презентували новий комплект для перехоплення дронів VARTA DroneHunter. Коштує він майже 300 євро і може уражати малі та середні дрони.