РЕБ "Смекалочка": ЗС РФ почали бігати з ножицями за українськими дронами
Російські окупанти вигадали новий спосіб боротьби з українськими дронами на оптоволокні. Вони бігають за ними з ножицями, щоб перерізати кабель.
Про це повідомив російський телеграм-канал "Военный осведомитель".
На оприлюдненому відео видно, як окупанти влаштували засідку на український дрон. Коли він пролетів повз, вони з ножицями вибігли за ним слідом і перерізали нитку. За кілька десятків метрів дрон впав і вибухнув.
"Перехоплення за допомогою ножиць українського оптоволоконного FPV-дрону. Російські бійці влаштували засідку на український дрон на оптоволокні, зачекали, поки він пролетить повз, після чого вибігли і перерізали його оптоволокно медичними ножицями", — пише "Осведомитель".
В коментарях під дописом думки росіян розділилися. Одні вважають це "ноу-хау", інші небезпечною для життя справою:
- Як тобі таке Ілоне Маск?
- Уявіть обличчя оператора БПЛА.
- Новий рід військ?
- РЕБ "Смекалочка".
- ППО ручної дії.
- Це ж реально треш запускати людину ризикувати життям із завданням перерізати кабель у оптоволоконного дрону. Я сподіваюся це випадково вийшло і людина зорієнтувалася, а не наказ командира.
- Так з катанами почнуть скоро ходити.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що українські команди та компанії активно працюють над створенням дронів-мисливців, і вже мають низку напрацювань. БПЛА вже проходять бойове тестування і протидіють ударним безпілотникам РФ на рівні з іншими засобами української ППО.
Також повідомлялося, що українські розробники презентували новий комплект для перехоплення дронів VARTA DroneHunter. Коштує він майже 300 євро і може уражати малі та середні дрони.