Генштаб підтвердив удар по заводу у Чебоксарах: росіяни визнали, що робота стала

Вночі на 9 червня ударні дрони атакували завод "ВНИИР-Прогресс", місцеві повідомляли про вибухи та пожежу. Командування ЗСУ заявило про влучання щонайменше двох БПЛА та пояснило цінність ураженої цілі для ворога.

Related video

Про це йдеться у публікації пресслужби Генерального штабу ЗСУ від 9 червня.

Удар по потужностях АТ "ВНИИР-Прогресс" у місті Чебоксари здійснили підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони. У Генштабі наголосили, що йдеться про об’єкт ворожого ВПК, який виробляє навігаційне обладнання.

Уражений завод забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", які зокрема використовуються у "Шахедах", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для КАБів та іншому високоточному озброєнні.

"Підтверджено ураження об’єкта щонайменше двома БПЛА та подальшу масштабну пожежу. Результати ураження уточнюються", — заявили у Генштабі ЗСУ.

Командування зазначило, що у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові оголошували план "Ковер", тобто обмежували роботу аеропортів. Росіянам пообіцяли продовження ударів по об’єктах РФ, поки не буде повністю припинена війна проти України.

Що кажуть у Росії

Голова Чуваської Республіки Олег Ніколаєв заявив про "спроби застосування" безпілотників з боку України. З його слів, обійшлося без жертв і постраждалих. Два дрони нібито "впали на території" заводу, через що було вирішено призупинити його роботу. Ще два БПЛА нібито впали у полях.

"Усі служби працюють у посиленому режимі, ми тримаємо ситуацію під повним контролем", — запевнив російський чиновник.

Журналісти ASTRA провели власний аналіз і також повідомили, що уражений завод випускав для ЗС РФ приймачі "Комета", які захищають дрони від засобів РЕБ. Окрім того, минулого року по російському телебаченню показували сюжет про те, що антенний модуль "Комета-М" допомагає успішному застосуванню авіаційних бомб ФАБ-250М-62/270 з УМПК.

Ще у 2022 році український експерт Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", інформував, що система "Комета-М" допомогла ворожим "Орланам" не реагувати на українські перешкоди. З його слів, у світі ця технологія давно відома під абревіатурою CRPA або як Фазована антенна решітка.

Фото модуля "Комета-М" Фото: Facebook / Cергій Флеш Такий вигляд має приймач Комета Фото: ASTRA

"Супутники передають "з неба", а завада або спуфінг передається знизу або збоку. Тому такі підозрілі сигнали явно не космічного походження треба "прибирати". А прибирати вигадали хитрою антеною, яка змінює діаграму спрямованості й послаблює шкідливі сигнали майже до нуля. При цьому промені на супутники навпаки посилюються", — пояснював роботу "Комети-М" експерт.

Цю ж технологію вже на той момент виявили у "Шахедів".

Нагадаємо, вночі на 9 червня Рівненська область пережила наймасштабнішу атаку на цей регіон за весь час повномасштабної війни. У Рівному гриміли вибухи, відомо про одну поранену цивільну особу.

Зранку ЗС РФ завдали повторного ракетного удару по Рівненщині. Вибухи чули у Рівному та місті Дубно. У регіоні відпрацювали сили ППО.