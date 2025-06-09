Друга атака за добу: ЗС РФ вдарили по Рівненщині ракетами

Вночі на 9 червня регіон пережив наймасштабніший удар за всю повномасштабну війну, Росія атакувала Рівненську область десятками "Шахедів" і ракетами. Зранку у Рівному та Дубно знову прогриміли вибухи.

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Про небезпеку повідомили о 8:55 у Повітряних силах ЗСУ.

По всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного обстрілу. У повітря злетів російський винищувач МіГ-31К — носій ракет типу "Кинджал". Вже о 8:59 командування заявило про рух ракет зі сходу в бік Сумської області з західним курсом. За хвилину у Повітряних силах уточнили, що цілі прямують на Рівненщину.

Кореспонденти "Суспільного" повідомили о 9:06 про звуки вибухів у Рівному. Також у соцмережах о 9:24 проінформували про вибухи у місті Дубно.

Керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль підтвердив, що ЗС РФ знову атакували регіон вже зранку. З його слів, в області працювали сили ППО.

"Наслідків для цивільної інфраструктури немає. Працюємо далі", — зазначив очільник ОВА.

Дубенська міська рада ситуацію у місті після ранкового обстрілу на момент публікації матеріалу не коментувала.

Нагадаємо, вночі окрім Рівненської області гриміли вибухи і в інших містах. По Харкову пізно ввечері ворог запустив керовані авіабомби, а у столиці працювали сили ППО.

Однак ніч була гучною й на території країни-агресорки. Ударні БПЛА вдарили по заводу "ВНИИР-Прогресс". Місцеві повідомляли про "потужні звуки" та клуби чорного диму.