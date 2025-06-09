Вторая атака за сутки: ВС РФ ударили по Ровненской области ракетами

Ночью на 9 июня регион пережил самый масштабный удар за всю полномасштабную войну, Россия атаковала Ровненскую область десятками "Шахедов" и ракетами. Утром в Ровно и Дубно снова прогремели взрывы.

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Об опасности сообщили в 8:55 в Воздушных силах ВСУ.

По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного обстрела. В воздух взлетел российский истребитель МиГ-31К — носитель ракет типа "Кинжал". Уже в 8:59 командование заявило о движении ракет с востока в сторону Сумской области с западным курсом. Через минуту в Воздушных силах уточнили, что цели направляются в Ровненскую область.

Корреспонденты "Суспільного" сообщили в 9:06 о звуках взрывов в Ровно. Также в соцсетях в 9:24 проинформировали о взрывах в городе Дубно.

Руководитель Ровненской областной военной администрации Александр Коваль подтвердил, что ВС РФ снова атаковали регион уже утром. По его словам, в области работали силы ПВО.

"Последствий для гражданской инфраструктуры нет. Работаем дальше", — отметил глава ОВА.

Дубенский городской совет ситуацию в городе после утреннего обстрела на момент публикации материала не комментировал.

Напомним, ночью кроме Ровненской области гремели взрывы и в других городах. По Харькову поздно вечером враг запустил управляемые авиабомбы, а в столице работали силы ПВО.

Однако ночь была громкой и на территории страны-агрессора. Ударные БПЛА ударили по заводу "ВНИИР-Прогресс". Местные сообщали о "мощных звуках" и клубах черного дыма.