РФ атакует Украину "шахедами": под ударом Киев, Харьков и другие регионы
В ночь на 9 июня российские оккупационные войска осуществляют массированный обстрел Украины ударными дронами типа "шахед", а также подняли в небо несколько самолетов стратегической авиации.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В частности движение "шахедов" было зафиксировано в таких направлениях:
- новые группы вражеских БпЛА с востока — на север и юг Сумщины;
- несколько групп "шахедов" на севере, юге, востоке Сумщины — курсом на Черниговщину/Полтавщину;
- большое количество вражеских дронов над Черниговщиной — курсом на Киевщину/Черкасщину;
- БпЛА на севере, востоке, юге Киевщины — курсом на запад/столицу;
- БпЛА в центре Житомирщины — курсом на запад;
- "Шахеды" на востоке, юге Ровенской области — курсом на Ровно;
- несколько групп "шахедов" на западе, юге Полтавщины — курсом на Черкасскую/Днепропетровскую область;
- группы БпЛА на севере, в центре, на западе Черкасской области — курсом на запад/северо-запад;
- "Шахеды" на севере Кировоградщины — курсом на запад;
- "Шахеды" на юго-востоке Днепропетровщины — курсом на северо-запад.
В то же время мощные взрывы уже были слышны в Киеве и Харькове.
"По окраине города был нанесен удар двумя КАБами", — пояснил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Зато начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сразу предупредил, что в Киеве будет работать ПВО.
"Много целей в разных регионах, возможен курс на столицу. Также с востока несколько целей в окрестностях Киева. Будет работать ПВО, может быть громко", — написал Ткаченко.
Кроме того, мониторинговые телеграм-каналы около полуночи сообщили о взлетах российских бомбардировщиков ТУ-22М3 с "Энгельса" и Ту-95мс с "Оленьи".
На момент публикации материала воздушная тревога была объявлена почти по всей Украине за исключением некоторых западных и южных областей.
Напомним, в ночь на 7 июня в Харькове состоялась самая мощная атака за время полномасштабной войны.
В ночь на 6 июня Россия бомбила Украину, в результате чего были повреждены метро, дома и образовательные учреждения.