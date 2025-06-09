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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ атакует Украину "шахедами": под ударом Киев, Харьков и другие регионы

РФ атакует Украину "шахедами"
Фото: Відкриті джерела | "Шахед" (иллюстративное фото)

В ночь на 9 июня российские оккупационные войска осуществляют массированный обстрел Украины ударными дронами типа "шахед", а также подняли в небо несколько самолетов стратегической авиации.

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Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В частности движение "шахедов" было зафиксировано в таких направлениях:

  • новые группы вражеских БпЛА с востока — на север и юг Сумщины;
  • несколько групп "шахедов" на севере, юге, востоке Сумщины — курсом на Черниговщину/Полтавщину;
  • большое количество вражеских дронов над Черниговщиной — курсом на Киевщину/Черкасщину;
  • БпЛА на севере, востоке, юге Киевщины — курсом на запад/столицу;
  • БпЛА в центре Житомирщины — курсом на запад;
  • "Шахеды" на востоке, юге Ровенской области — курсом на Ровно;
  • несколько групп "шахедов" на западе, юге Полтавщины — курсом на Черкасскую/Днепропетровскую область;
  • группы БпЛА на севере, в центре, на западе Черкасской области — курсом на запад/северо-запад;
  • "Шахеды" на севере Кировоградщины — курсом на запад;
  • "Шахеды" на юго-востоке Днепропетровщины — курсом на северо-запад.

В то же время мощные взрывы уже были слышны в Киеве и Харькове.

"По окраине города был нанесен удар двумя КАБами", — пояснил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Зато начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сразу предупредил, что в Киеве будет работать ПВО.

"Много целей в разных регионах, возможен курс на столицу. Также с востока несколько целей в окрестностях Киева. Будет работать ПВО, может быть громко", — написал Ткаченко.

Кроме того, мониторинговые телеграм-каналы около полуночи сообщили о взлетах российских бомбардировщиков ТУ-22М3 с "Энгельса" и Ту-95мс с "Оленьи".

На момент публикации материала воздушная тревога была объявлена почти по всей Украине за исключением некоторых западных и южных областей.

Воздушная тревога ночь на 9 июня 2025 года Fullscreen
Воздушная тревога ночь на 9 июня 2025 года
Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 7 июня в Харькове состоялась самая мощная атака за время полномасштабной войны.

В ночь на 6 июня Россия бомбила Украину, в результате чего были повреждены метро, дома и образовательные учреждения.