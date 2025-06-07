"Ракетами, "шахедами" и КАБ": в Харькове самая мощная атака за время полномасштабной войны (видео)

Массированная атака Харькова, которую в ночь на 7 июня осуществляют российские оккупационные войска, является самой мощной атакой за все время полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины.

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Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Харьков сейчас переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту за полтора часа в городе прогремело не менее 40 взрывов", — написал Терехов.

Он уточнил, что ВС РФ наносят удары "одновременно ракетами, "шахедами" и управляемыми авиабомбами".

Мэр Харькова также сообщил, что в Основянском районе города россияне ударили по жилой многоэтажке.

"В жилом доме в центре города горят квартиры с 6-го по 9-й этаж. По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди", — отметил Терехов.

В то же время в местных пабликах публикуют видео с последствиями вражеского удара по многоэтажке в Харькове.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов около пяти утра сообщил, что из-за российской атаки в Харькове известно о по меньшей мере семи пострадавших.

Напомним, в ночь на 7 июня РФ атакует Украину: в Днепре слышны мощные взрывы, в Харькове — прилет по центру города.

В ночь на 6 июня Россия бомбила Украину, в результате чего были повреждены метро, дома и образовательные учреждения.