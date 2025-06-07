РФ атакует Украину: в Днепре мощные взрывы, в Харькове — прилет по центру города, что известно

В ночь на 7 июня российские оккупационные войска атакуют территорию Украины ударными дронами типа "шахед", в результате чего в Харькове зафиксировано попадание по гражданскому предприятию и многоэтажке.

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Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"По информации нашего Ситуационного центра, в Киевском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА типа "Шахед" в гражданское предприятие", — написал Терехов.

Он уточнил, что в результате удара возник мощный пожар.

Впоследствии Терехов также сообщил об ударе по центру Харькова.

"Также есть предварительная информация о еще одном попадании — в центральной части города", — подчеркнул Терехов.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ после 3 ночи предупреждали о том, что в направлении Харькова летят "шахеды".

"Внимание! г. Харьков! В вашем направлении вражеский БпЛА!", — говорилось в сообщении ПС ВСУ.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подчеркнул, что масштабы разрушений и количество пострадавших из-за российской атаки на Харьков уточняются.

В то же время корреспондент Фокуса в течение ночи сообщала о серии мощных взрывов, которые раздавались в Днепре.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что регион также атакуют "шахеды".

"Громко было в Днепре и Павлограде. О последствиях — позже", — подчеркнул Лысак.

Кроме того, Суспильне около двух ночи сообщало, что взрывы раздавались в Тернополе.

Около четырех ночи корреспонденты Фокуса массово начали сообщать о чрезвычайно мощных взрывах, которые были слышны сразу в Днепре и Харькове, а Игорь Терехов отметил, что город атаковали не только "шахеды": россияне били КАБами по гражданским объектам.

В то же время стало известно, что в Основянском районе Харькова зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

Кроме того, ПС ВСУ предупредили о том, что в направлении Харькова летит ракета.

На момент публикации материала информации о разрушениях или пострадавших в результате российской атаки не было.

Напомним, в ночь на 6 июня Россия бомбила Украину, в результате чего были повреждены метро, дома и образовательные учреждения.

3 июня ВС РФ ударили по центру Сум из реактивных систем залпового огня.