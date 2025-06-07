РФ атакує Україну: у Дніпрі потужні вибухи, у Харкові — приліт по центру міста, що відомо

У ніч на 7 червня російські окупаційні війська атакують територію України ударними дронами типу "шахед", внаслідок чого у Харкові зафіксоване влучання по цивільному підприємству та багатоповерхівці.

Related video

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"За інформацією нашого Ситуаційного центру, у Київському районі Харкова зафіксовано влучання БПЛА типу "Шахед" у цивільне підприємство", — написав Терехов.

Він уточнив, що внаслідок удару виникла потужна пожежа.

Згодом Терехов також повідомив про удар по центру Харкова.

"Також маємо попередню інформацію про ще одне влучання — у центральній частині міста", — наголосив Терехов.

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ після 3 ночі попереджали про те, що в напрямку Харкова летять "шахеди".

"Увага! м. Харків! У вашому напрямку ворожий БпЛА!", — йшлося у повідомлення ПС ЗСУ.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підкреслив, що масштаби руйнувань та кількість постраждалих через російську атаку на Харків уточнюються.

Водночас кореспондентка Фокусу протягом ночі повідомляла про серію потужних вибухів, які лунали у Дніпрі.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що регіон також атакують "шахеди".

"Гучно було у Дніпрі та Павлограді. Про наслідки — згодом", — наголосив Лисак.

Крім того, Суспільне близько другої ночі повідомляло, що вибухи лунали у Тернополі.

Близько четвертої ночі кореспонденти Фокусу масово почали повідомляти про надзвичайно потужні вибухи, які було чутно одразу у Дніпрі та Харкові, а Ігор Терехов зазначив, що місто атакували не лише "шахеди": росіяни били КАБами по цивільних об'єктах.

В той самий час стало відомо, що в Основ’янському районі Харкова зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок.

Крім того, ПС ЗСУ попередили про те, що у напрямку Харкова летить ракета.

На момент публікації матеріалу інформації щодо руйнувань чи постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Росія бомбила Україну, внаслідок чого було пошкоджено метро, будинки та освітні заклади.

3 червня ЗС РФ вдарили по центру Сум із реактивних систем залпового вогню.