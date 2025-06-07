"Ракетами, "шахедами" та КАБ": у Харкові найпотужніша атака за час повномасштабної війни (відео)

Масована атака Харкова, яку у ніч на 7 червня здійснюють російські окупаційні війська, є найпотужнішою атакою за весь час повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України.

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Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів", — написав Терехов.

Він уточнив, що ЗС РФ завдають ударів "одночасно ракетами, "шахедами" та керованими авіабомбами".

Мер Харкова також повідомив, що в Основ'янському районі міста росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці.

"У житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах знаходяться люди", — зазначив Терехов.

Водночас у місцевих пабліках публікують відео з наслідками ворожого удару по багатоповерхівці у Харкові.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов близько п'ятої ранку повідомив, що через російську атаку у Харкові відомо про щонайменше сімох постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 7 червня РФ атакує Україну: у Дніпрі чутно потужні вибухи, у Харкові — приліт по центру міста.

У ніч на 6 червня Росія бомбила Україну, внаслідок чого було пошкоджено метро, будинки та освітні заклади.