Генштаб подтвердил удар по заводу в Чебоксарах: россияне признали, что работа стала

Ночью на 9 июня ударные дроны атаковали завод "ВНИИР-Прогресс", местные сообщали о взрывах и пожаре. Командование ВСУ заявило о попадании по меньшей мере двух БПЛА и объяснило ценность пораженной цели для врага.

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Об этом говорится в публикации пресс-службы Генерального штаба ВСУ от 9 июня.

Удар по мощностям АО "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары осуществили подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны. В Генштабе отметили, что речь идет об объекте вражеского ВПК, который производит навигационное оборудование.

Пораженный завод обеспечивает производство адаптивных антенн "Комета", которые в частности используются в "Шахедах", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для КАБов и другом высокоточном вооружении.

"Подтверждено поражение объекта по меньшей мере двумя БПЛА и дальнейший масштабный пожар. Результаты поражения уточняются", — заявили в Генштабе ВСУ.

Командование отметило, что в Казани, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове объявляли план "Ковер", то есть ограничивали работу аэропортов. Россиянам пообещали продолжение ударов по объектам РФ, пока не будет полностью прекращена война против Украины.

Что говорят в России

Глава Чувашской Республики Олег Николаев заявил о "попытках применения" беспилотников со стороны Украины. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Два дрона якобы "упали на территории" завода, из-за чего было решено приостановить его работу. Еще два БПЛА якобы упали в полях.

"Все службы работают в усиленном режиме, мы держим ситуацию под полным контролем", — заверил российский чиновник.

Журналисты ASTRA провели собственный анализ и также сообщили, что пораженный завод выпускал для ВС РФ приемники "Комета", которые защищают дроны от средств РЭБ. Кроме того, в прошлом году по российскому телевидению показывали сюжет о том, что антенный модуль "Комета-М" помогает успешному применению авиационных бомб ФАБ-250М-62/270 с УМПК.

Еще в 2022 году украинский эксперт Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш", информировал, что система "Комета-М" помогла вражеским "Орланам" не реагировать на украинские помехи. По его словам, в мире эта технология давно известна под аббревиатурой CRPA или как Фазированная антенная решетка.

Фото модуля "Комета-М" Фото: Facebook / Cергей Флэш Такой вид имеет приемник Комета Фото: ASTRA

"Спутники передают "с неба", а помеха или спуфинг передается снизу или сбоку. Поэтому такие подозрительные сигналы явно не космического происхождения надо "убирать". А убирать придумали хитрой антенной, которая меняет диаграмму направленности и ослабляет вредные сигналы почти до нуля. При этом лучи на спутники наоборот усиливаются", — объяснял работу "Кометы-М" эксперт.

Эту же технологию уже на тот момент обнаружили у "Шахедов".

Напомним, ночью на 9 июня Ровненская область пережила самую масштабную атаку на этот регион за все время полномасштабной войны. В Ровно гремели взрывы, известно об одном раненом гражданском лице.

Утром ВС РФ нанесли повторный ракетный удар по Ровненской области. Взрывы слышали в Ровно и городе Дубно. В регионе отработали силы ПВО.