"Самая масштабная атака" за время войны: Ривне и область поразили десятки "шахедов" и ракет

В ночь на 9 июня российские оккупационные войска атаковали Ровенскую область десятками "шахедов" и ракет, что стало самым масштабным ударом по региону за все время полномасштабного вторжения.

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Об этом сообщил городской голова Ривне Александр Третьяк.

"Самая масштабная атака на Ровенскую область. Сегодня наша область пережила одну из самых жестких ночей: десятки "шахедов" и ракеты атаковали наш регион", — написал Третьяк.

Он уточнил, что львиную долю российского удара взял на себя город Дубно.

"Кремлевский карлик бьется в истерике, потому что чувствует бессилие. Нас не сломать. Держим строй!", — отметил Третьяк.

Он также поблагодарил силы ПВО и мобильные огневые группы за защиту и отражение атаки ВС РФ.

Пост Третьяка Фото: скриншот

Воздушные силы ВСУ в течение ночи неоднократно предупреждали о крылатых ракетах, которые летели в сторону Ривне и Дубно, а СМИ сообщали о взрывах, которые были слышны в областном центре.

Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль также подтвердил, что для Ривненщины это была очень тяжелая ночь.

"Наша область подверглась мощному воздушному удару врага. По предварительной информации, одно гражданское лицо ранено", — подчеркнул Коваль.

На момент публикации материала информации о нанесенных в результате российской атаки разрушениях в Ровенской области не было.

Напомним, в ночь на 9 июня ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины "шахедами", а также подняли в небо несколько самолетов стратегической авиации.

В ночь на 7 июня в Харькове состоялась самая мощная атака за время полномасштабной войны.