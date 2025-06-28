РФ розширяють завод, здатний виготовляти Ту-95 й Ту-160: де він розташований (карта)

Росія збільшує виробництво власних літаків на авіаційному заводі у Казані, повідомляють журналісти. Згідно зі супутниковими фото, РФ підготувала майже 19 тис. кв.м ангарів, а повноцінно планує завершити процес введення в експлуатацію цих площ не раніше кінця 2026 року.

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РФ збільшує можливості авіаційного заводу в Казані, який спеціалізується на виробництві літаків різних типів, зокрема стратегічних бомбардувальників Ту-95мс та Ту-160, а також літаків дальної авіації Ту-22М3. Наразі росіяни звели кілька нових ангарів, а їхнє введення в експлуатацію відбудеться не раніше кінця 2026 року, повідомляє фінський мовник Yle.

Журналісти пишуть, що найбільша з нових будівель має приблизно 320 метрів у довжину та площу близько 19 тис. кв.м, що дорівнює площі як майже три футбольні поля. Також на супутникових знімках помітно активне будівництво інших ангарів, ймовірно, для ремонту та обслуговування інших повітряних суден.

Підготовка площ для ангарів у червні 2024 року (фото: Yle) Наприкінці травня 2025 року присутні нові ангари (фото: Yle)

Журналісти та опитані експерти переконані, що причиною такого розширення є потреба РФ у серйозному інвестуванні у власне цивільне та військове авіабудування. Також за відкритими даними відомо, що Казанський авіаційний завод витратить близько 90 млрд рублів (майже 443 млрд грн) на модернізацію виробництва.

Наразі ЗМІ вказують, що будівництво відстає від графіка через санкції, а також відсутність робочої сили. Також ці проблеми вплинути на виробництво цивільних авіасуден у РФ, зокрема, виробництво літака Ту-214 фактично є зірваним, адже з 23 замовлених машин наразі готовою є лише одна.

Водночас саме Казанський авіазавод є єдиним у РФ виробником і модернізатором стратегічної авіації. ЗМІ додає, що потреба в розширенні також співпала після проведення СБУ операцією "Павутина", в результаті якої 41 повітряне судно російської авіації було знищено чи значно пошкоджено.

"Україні вдалося знищити й пошкодити саме стратегічні бомбардувальники під час ударів дронів на початку червня, коли були атаковані авіабази. Наразі Казанський авіазавод — єдиний у Росії, який здатен компенсувати дефіцит стратегічних бомбардувальників", — пишуть журналісти.

Раніше повідомлялося про те, скільки літаків РФ утратила в Україні. За словами військового експерта Олександра Коваленка, бойова авіація РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну зазнала важких втрат, яких не зазнавала в жодній іншій війні.

Згодом стало відомо, що РФ планує наростити випуск літаків Ту-214. Заступник голови уряду РФ Денис Мантуров заявив про намір довести темпи виробництва середньомагістральних пасажирських літаків Ту-214 до 20 одиниць на рік.