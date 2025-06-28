РФ расширяет завод, способный производить Ту-95 и Ту-160: где он расположен (карта)

Россия увеличивает производство собственных самолетов на авиационном заводе в Казани, сообщают журналисты. Согласно спутниковым фото, РФ подготовила почти 19 тыс. кв.м ангаров, а полноценно планирует завершить процесс ввода в эксплуатацию этих площадей не ранее конца 2026 года.

Related video

РФ увеличивает возможности авиационного завода в Казани, который специализируется на производстве самолетов различных типов, в частности стратегических бомбардировщиков Ту-95мс и Ту-160, а также самолетов дальней авиации Ту-22М3. Сейчас россияне возвели несколько новых ангаров, а их ввод в эксплуатацию состоится не раньше конца 2026 года, сообщает финский вещатель Yle.

Журналисты пишут, что самое большое из новых зданий имеет примерно 320 метров в длину и площадь около 19 тыс. кв.м, что равно площади как почти три футбольных поля. Также на спутниковых снимках заметно активное строительство других ангаров, вероятно, для ремонта и обслуживания других воздушных судов.

Подготовка площадей для ангаров в июне 2024 года (фото: Yle) В конце мая 2025 года присутствуют новые ангары (фото: Yle)

Журналисты и опрошенные эксперты убеждены, что причиной такого расширения является потребность РФ в серьезном инвестировании в собственное гражданское и военное авиастроение. Также по открытым данным известно, что Казанский авиационный завод потратит около 90 млрд рублей (почти 443 млрд грн) на модернизацию производства.

Сейчас СМИ указывают, что строительство отстает от графика из-за санкций, а также отсутствия рабочей силы. Также эти проблемы повлиять на производство гражданских авиасудов в РФ, в частности, производство самолета Ту-214 фактически является сорванным, ведь из 23 заказанных машин пока готова только одна.

В то же время именно Казанский авиазавод является единственным в РФ производителем и модернизатором стратегической авиации. СМИ добавляет, что потребность в расширении также совпала после проведения СБУ операцией "Паутина", в результате которой 41 воздушное судно российской авиации было уничтожено или значительно повреждено.

"Украине удалось уничтожить и повредить именно стратегические бомбардировщики во время ударов дронов в начале июня, когда были атакованы авиабазы. Сейчас Казанский авиазавод — единственный в России, который способен компенсировать дефицит стратегических бомбардировщиков", — пишут журналисты.

Ранее сообщалось о том, сколько самолетов РФ потеряла в Украине. По словам военного эксперта Александра Коваленко, боевая авиация РФ за время полномасштабного вторжения в Украину понесла тяжелые потери, которых не несла ни в одной другой войне.

Впоследствии стало известно, что РФ планирует нарастить выпуск самолетов Ту-214. Заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров заявил о намерении довести темпы производства среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-214 до 20 единиц в год.