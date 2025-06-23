РФ планирует нарастить выпуск самолетов Ту-214: что это значит в военном отношении

Заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров заявил о намерении довести темпы производства среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-214 до 20 единиц в год. По его словам, соответствующего уровня планируют достичь к 2027–2028 году, то есть выпускать от одного до двух самолетов ежемесячно.

Related video

"Мы планируем производить эти самолеты, если не десятками, то хотя бы двумя десятками до 2027–2028 года", — заявил Мантуров, не уточнив, идет ли речь исключительно о Ту-214 или также об SSJ-100 и МС-21.

Ту-214 в качестве военной платформы

Данное заявление приобрело особое значение в свете недавних инициатив в России по адаптации гражданских самолетов под военные нужды. В начале июня 2025 года в оборонных кругах РФ началось обсуждение концепции "мобилизационного ракетоносца" — переоборудования Ту-214 в платформу для запуска крылатых ракет Х-101 или Х-22. Эта идея рассматривается как временное решение на фоне значительных потерь стратегических бомбардировщиков, таких как Ту-95МС и Ту-160, и отсутствия возможности быстро восстановить парк этих машин.

Теоретически, Ту-214 способен нести до 25 тонн полезной нагрузки и имеет дальность полета свыше 7000 км. Самолет уже использовался в спецмодификациях — Ту-214Р (радиоразведка) и Ту-214ОН (для миссий в рамках Договора по открытому небу), однако такие версии производились единично. Поэтому возможность превратить Ту-214 в носитель ракет рассматривается как способ создания "резервного" ударного средства, пригодного к массовому производству.

Ту-214: реальные производственные возможности

Однако текущие темпы производства Ту-214 демонстрируют явное несоответствие заявленным целям. В 2023 году "Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова" (КАПО), единственный завод, выпускающий эти самолеты, не создал ни одного борта, несмотря на план в три машины. Наибольшую степень готовности имел спецборт для государственных нужд, но и его не удалось завершить.

Важно

Мощный старик в рядах AWACS: что особенного в американском самолете E-3 Sentry

В 2024 году предприятие выкатило только один Ту-214 (RA-64535), который совершил первый полет и был направлен в Беларусь на окраску. Иными словами, за год КАПО выпустило один самолет, и теперь от него ожидается рост темпов производства в 20 раз в течение четырех лет — что означает увеличение на 2000%. Подобные амбиции в условиях санкций, дефицита комплектующих и кадров выглядят крайне нереалистично.

Таким образом, слова Мантурова по поводу перспектив Ту-214, во всяком случае на сегодняшний день, можно рассматривать как характерное заявление российского чиновника, рассчитанное на внутреннюю аудиторию.

Напомним, в результате успешной операции украинских спецслужб под названием “Паутина” российской стратегической авиации был нанес значительный ущерб. Фактически речь идет о необратимых потерях, поскольку в РФ новые стратегические бомбардировщики не производятся.