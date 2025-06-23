РФ планує наростити випуск літаків Ту-214: що це означає у військовому відношенні

Заступник голови уряду РФ Денис Мантуров заявив про намір довести темпи виробництва середньомагістральних пасажирських літаків Ту-214 до 20 одиниць на рік. За його словами, відповідного рівня планують досягти до 2027-2028 року, тобто випускати від одного до двох літаків щомісяця.

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"Ми плануємо виробляти ці літаки, якщо не десятками, то хоча б двома десятками до 2027-2028 року", — заявив Мантуров, не уточнивши, чи йдеться винятково про Ту-214, чи також про SSJ-100 і МС-21.

Ту-214 як військова платформа

Ця заява набула особливого значення у світлі нещодавніх ініціатив у Росії з адаптації цивільних літаків під військові потреби. На початку червня 2025 року в оборонних колах РФ почалося обговорення концепції "мобілізаційного ракетоносця" — переобладнання Ту-214 на платформу для запуску крилатих ракет Х-101 або Х-22. Ця ідея розглядається як тимчасове рішення на тлі значних втрат стратегічних бомбардувальників, таких як Ту-95МС і Ту-160, і відсутності можливості швидко відновити парк цих машин.

Теоретично, Ту-214 здатний нести до 25 тонн корисного навантаження і має дальність польоту понад 7000 км. Літак уже використовували у спецмодифікаціях — Ту-214Р (радіорозвідка) і Ту-214ОН (для місій у рамках Договору про відкрите небо), однак такі версії виготовлялися одинично. Тому можливість перетворити Ту-214 на носій ракет розглядається як спосіб створення "резервного" ударного засобу, придатного до масового виробництва.

Ту-214: реальні виробничі можливості

Однак поточні темпи виробництва Ту-214 демонструють явну невідповідність заявленим цілям. У 2023 році "Казанське авіаційне виробниче об'єднання імені С. П. Горбунова" (КАПО), єдиний завод, що випускає ці літаки, не створив жодного борту, попри план у три машини. Найбільший ступінь готовності мав спецборт для державних потреб, але і його не вдалося завершити.

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У 2024 році підприємство викотило тільки один Ту-214 (RA-64535), який здійснив перший політ і був направлений до Білорусі на фарбування. Іншими словами, за рік КАПО випустило один літак, і тепер від нього очікують зростання темпів виробництва у 20 разів протягом чотирьох років — що означає збільшення на 2000%. Такі амбіції в умовах санкцій, дефіциту комплектуючих і кадрів виглядають вкрай нереалістично.

Таким чином, слова Мантурова з приводу перспектив Ту-214, принаймні на сьогодні, можна розглядати як характерну заяву російського чиновника, розраховану на внутрішню аудиторію.

Нагадаємо, внаслідок успішної операції українських спецслужб під назвою "Павутина" російській стратегічній авіації було завдано значної шкоди. Фактично йдеться про незворотні втрати, оскільки в РФ нові стратегічні бомбардувальники не виробляються.