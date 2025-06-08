У РФ можуть використовувати Ту-214 як новий ракетоносець: наскільки це реально

На початку червня 2025 року в російських оборонних колах почалося обговорення радикальної ініціативи: переробити цивільний авіалайнер Ту-214 на носій крилатих ракет — зокрема таких, як Х-101 і Х-22. Рішення розглядається як можлива відповідь на втрати стратегічних бомбардувальників ПКС РФ і складнощі з їх відновленням.

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Про це йдеться в матеріалі оглядачів Bulgarian Military.

Зазначається, що на тлі втрат стратегічної авіації Москва може розглянути варіант перетворення пасажирських літаків на "мобілізаційні" ударні платформи.

Ту-214 — це дводвигуновий середньомагістральний літак, розроблений у 1990-х роках. Він здатний перевозити до 25 тонн корисного навантаження і має дальність понад 7000 км, що робить його теоретично придатним для адаптації під крилаті ракети. Машину вже адаптували під спеціальні військові потреби — наприклад, у розвідувальних модифікаціях Ту-214Р і Ту-214ОН з бортовим комплектом авіаційного спостереження, але ці версії виготовляються в одиничних екземплярах.

Літак оснащений двома турбовентиляторними двигунами ПС-90А з 16 000 кгс кожен і має злітну масу 110 750 кг, вантажопідйомність у 25 тонн, максимальну швидкість до 900 км/год і практичну стелю до 12 км.

Загалом Ту-214 виглядає конкурентоспроможним порівняно з бойовим навантаженням Ту-95МС у 20,5 тонн, що дає змогу припустити, що теоретично він може нести кілька ракет Х-101 або Х-22. Однак літаку не вистачає структурних підсилень, авіоніки та інтеграції систем озброєння, необхідних для бойових дій.

Таким чином пропозицію перетворити Ту-214 на мобілізаційний ракетний носій сприймається як спроба створити резервну платформу, яку можна масово виробляти в разі нестачі профільних літаків. Однак виробничі та технічні обмеження роблять реалізацію проєкту вкрай складною.

Технічні та виробничі перешкоди

Інтеграція озброєнь: Ту-214 не призначений для розміщення і застосування крилатих ракет. Для цього знадобиться глибоке перероблення планера, встановлення систем наведення, протидії та бойового управління.

Навантаження і міцність: незважаючи на вантажопідйомність до 25 тонн, літак не має бортових систем, характерних для бомбардувальників.

Виробничі темпи: Казанський авіаційний завод, відповідальний за випуск Ту-214, зіткнувся із санкціями, нестачею кадрів і комплектуючих. У 2024 році підприємство випустило лише два літаки замість запланованих 20. За песимістичними оцінками, у 2025 році може бути виготовлено лише один Ту-214.

Тим часом історія знає приклади адаптації цивільної авіації під військові завдання — від американського E-3 Sentry на базі Boeing 707 до ізраїльських розвідувальних літаків на базі бізнес-джетів. Однак жоден із них не використовувався як ракетоносець великої дальності.

Нагадаємо, 1 червня 2025 року СБУ провела одну з найзухваліших і технологічно найскладніших операцій в історії українських спецслужб. У результаті проведеної операції "Павутина" вдалося вразити 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 і Ту-22 М3.