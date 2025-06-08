В РФ могут использовать Ту-214 в качестве нового ракетоносца: насколько это реально

В начале июня 2025 года в российских оборонных кругах началось обсуждение радикальной инициативы: переделать гражданский авиалайнер Ту-214 в носитель крылатых ракет — в том числе таких, как Х-101 и Х-22. Решение рассматривается как возможный ответ на потери стратегических бомбардировщиков ВКС РФ и сложности с их восстановлением.

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Об этом говорится в материале обозревателей Bulgarian Military.

Отмечается, что на фоне потерь стратегической авиации Москва может рассмотреть вариант превращения пассажирских самолетов в "мобилизационные" ударные платформы.

Ту-214 — это двухдвигательный среднемагистральный самолет, разработанный в 1990-х годах. Он способен перевозить до 25 тонн полезной нагрузки и имеет дальность свыше 7000 км, что делает его теоретически пригодным для адаптации под крылатые ракеты. Машину уже адаптировали под специальные военные нужды — например, в разведывательных модификациях Ту-214Р и Ту-214ОН с бортовым комплектом авиационного наблюдения, но эти версии производятся в единичных экземплярах.

Самолет оснащен двумя турбовентиляторными двигателями ПС-90А с 16 000 кгс каждый и имеет взлетную массу 110 750 кг, грузоподъемность в 25 тонн, максимальную скорость до 900 км/ч и практический потолок до 12 км.

В целом Ту-214 выглядит конкурентоспособным по сравнению с боевой нагрузкой Ту-95МС в 20,5 тонн, что позволяет предположить, что теоретически он может нести несколько ракет Х-101 или Х-22. Однако самолету не хватает структурных усилений, авионики и интеграции систем вооружения, необходимых для боевых действий.

Таким образом предложение превратить Ту-214 в мобилизационный ракетный носитель воспринимается как попытка создать резервную платформу, которую можно массово производить в случае нехватки профильных самолетов. Однако производственные и технические ограничения делают реализацию проекта крайне сложной.

Технические и производственные препятствия

Интеграция вооружений: Ту-214 не предназначен для размещения и применения крылатых ракет. Для этого потребуется глубокая переработка планера, установка систем наведения, противодействия и боевого управления.

Нагрузка и прочность: несмотря на грузоподъемность до 25 тонн, самолет не имеет бортовых систем, характерных для бомбардировщиков.

Производственные темпы: Казанский авиационный завод, ответственный за выпуск Ту-214, столкнулся с санкциями, нехваткой кадров и комплектующих. В 2024 году предприятие выпустило лишь два самолета вместо запланированных 20. По пессимистичным оценкам, в 2025 году может быть произведен лишь один Ту-214.

Между тем история знает примеры адаптации гражданской авиации под военные задачи — от американского E-3 Sentry на базе Boeing 707 до израильских разведывательных самолетов на базе бизнес-джетов. Однако ни один из них не использовался как ракетоносец большой дальности.

Напомним, 1 июня 2025 года СБУ провела одну из самых дерзких и технологически сложных операций в истории украинских спецслужб. В результате проведенной операции "Паутина" удалось поразить 41 российский самолет — среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.