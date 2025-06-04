Операция "Паутина": спутниковые снимки подтвердили уничтожение 13 бортов на аэродромах РФ

Новые спутниковые снимки подтверждают успешное поражение 13 российских военных самолетов на аэродромах «Белая» и «Оленья» в результате украинской спецоперации «Паутина», проведённой 1 июня. По данным расследователей и OSINT-аналитиков, под удар попали стратегические бомбардировщики Ту-95, дальние ракетоносцы Ту-22М3 и военно-транспортный самолёт Ан-12.

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Обновленные данные по потерям самолетов на двух российских аэродромах представлены 4 июня в публикации “Радио Свобода”.

Отмечается, что снимки Planet Labs от 4 июня фиксируют уничтожение по меньшей мере семи самолетов на аэродроме «Белая» в Иркутской области. Среди них — три Ту-95 и четыре Ту-22М3. Между тем OSINT-канал «Око Гора», сравнив снимки за 2 и 4 июня, пришёл к выводу, что один из повреждённых Ту-95, вероятно, был срочно очищен или заменён, чтобы создать иллюзию неповреждённого самолёта.

Снимки уничтоженных самолетов на аэродроме "Белая" в Иркутской области Фото: Радио Свобода Снимки уничтоженных самолетов на аэродроме "Белая" в Иркутской области Фото: Радио Свобода

Снимки уничтоженных самолетов на аэродроме "Белая" в Иркутской области Фото: Радио Свобода Снимки уничтоженных самолетов на аэродроме "Белая" в Иркутской области Фото: Радио Свобода

На снимке 2 июня этот Ту-95 имел видимые признаки сильных повреждений и следы пожара. Таким образом, можно утверждать, что общее число уничтоженных Ту-95 на базе «Белая» составляет четыре единицы.

Дополнительные спутниковые изображения и данные SAR-съёмки подтверждают, что на авиабазе «Оленья» в Мурманской области были уничтожены ещё четыре стратегических бомбардировщика Ту-95 и один транспортный самолёт Ан-12, который не относится к категории стратегической авиации.

Снимки уничтоженных самолетов на аэродроме "Оленья" Фото: X (Twitter)

Таким образом, общая оценка потерь по результатам анализа спутниковых снимков и видео с украинских дронов составляет:

8 стратегических бомбардировщиков Ту-95

4 дальних бомбардировщика Ту-22М3

1 военно-транспортный самолет Ан-12

Операция «Паутина»: детали

Напомним, 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела одну из самых дерзких и технологически сложных операций в истории украинских спецслужб.

По официальной информации, операция СБУ под кодовым названием «Паутина» готовилась около полутора лет. Для её реализации было задействовано 117 FPV-дронов, а под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново" на территории РФ. Главной целью было нейтрализовать стратегические авиационные носители, с которых Россия регулярно наносила удары крылатыми ракетами по территории Украины. В результате удалось поразить 41 российский самолет — среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Общий материальный ущерб России оценивается более чем в 7 миллиардов долларов. А потери составили 34% стратегических носителей крылатых ракет, находившихся на вооружении ВКС РФ.