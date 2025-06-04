Операція "Павутина": супутникові знімки підтвердили знищення 13 бортів на аеродромах РФ

Нові супутникові знімки підтверджують успішне ураження 13 російських військових літаків на аеродромах "Белая" і "Оленья" внаслідок української спецоперації "Павутина", проведеної 1 червня. За даними розслідувачів і OSINT-аналітиків, під удар потрапили стратегічні бомбардувальники Ту-95, дальні ракетоносці Ту-22М3 і військово-транспортний літак Ан-12.

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Оновлені дані щодо втрат літаків на двох російських аеродромах представлено 4 червня в публікації "Радіо Свобода".

Зазначається, що знімки Planet Labs від 4 червня фіксують знищення щонайменше семи літаків на аеродромі "Белая" в Іркутській області. Серед них — три Ту-95 і чотири Ту-22М3. Тим часом OSINT-канал "Око Гора", порівнявши знімки за 2 і 4 червня, дійшов висновку, що один із пошкоджених Ту-95, імовірно, терміново очистили або замінили, щоб створити ілюзію неушкодженого літака.

Знімки знищених літаків на аеродромі "Біла" в Іркутській області Фото: Радіо Свобода Знімки знищених літаків на аеродромі "Белая" в Іркутській області Фото: Радіо Свобода

Знімки знищених літаків на аеродромі "Белая" в Іркутській області Фото: Радіо Свобода Знімки знищених літаків на аеродромі "Белая" в Іркутській області Фото: Радіо Свобода

На знімку 2 червня цей Ту-95 мав видимі ознаки сильних пошкоджень і сліди пожежі. Таким чином, можна стверджувати, що загальна кількість знищених Ту-95 на базі "Белая" становить чотири одиниці.

Додаткові супутникові зображення і дані SAR-зйомки підтверджують, що на авіабазі "Оленья" в Мурманській області було знищено ще чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95 і один транспортний літак Ан-12, який не належить до категорії стратегічної авіації.

Знімки знищених літаків на аеродромі "Оленья" Фото: X (Twitter)

Таким чином, загальна оцінка втрат за результатами аналізу супутникових знімків і відео з українських дронів становить:

8 стратегічних бомбардувальників Ту-95

4 дальні бомбардувальники Ту-22М3

1 військово-транспортний літак Ан-12

Операція "Павутина": деталі

Нагадаємо, 1 червня 2025 року Служба безпеки України провела одну з найзухваліших і технологічно складних операцій в історії українських спецслужб.

За офіційною інформацією, операція СБУ під кодовою назвою "Павутина" готувалася близько півтора року. Для її реалізації було залучено 117 FPV-дронів, а під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягилево" та "Иваново" на території РФ. Головною метою було нейтралізувати стратегічні авіаційні носії, з яких Росія регулярно завдавала ударів крилатими ракетами по території України. У результаті вдалося вразити 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 і Ту-22М3.

Загальний матеріальний збиток Росії оцінюється більш ніж у 7 мільярдів доларів. А втрати склали 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, що перебували на озброєнні ПКС РФ.