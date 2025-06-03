Удар по ядерній тріаді: у РФ немає ресурсів для заміни стратегічних бомбардувальників

Унікальна операція СБУ під назвою "Павутина", під час якої FPV-дрони вразили стратегічні бомбардувальники РФ, стала першим в історії випадком успішної атаки такого роду. У результаті російській армії було завдано збитків, які не піддаються простому фінансовому обчисленню.

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У своєму матеріалі аналітики Defense Express з'ясовували масштаб завданої шкоди російській стратегічній авіації, а також розбиралися в питанні відновлення її потенціалу.

За офіційними даними СБУ, втрати Росії оцінюються в 7 мільярдів доларів. Однак щоб з'ясувати реальний масштаб завданих збитків, необхідно взяти до уваги той факт, що йдеться про безповоротні втрати, оскільки у РФ нові стратегічні бомбардувальники не виробляються.

Обмеження у виробництві стратегічної авіації РФ

Аналітики зазначили, що удари по авіації противника завдавалися таким чином, щоб вони не підлягали ремонту. І кожна втрата такого літака незворотна в осяжному майбутньому, оскільки з 1990-х років Росія фактично припинила серійне виробництво нових стратегічних бомбардувальників.

Наприклад, на сьогодні нові Ту-160М2 збирають із корпусів, що залишилися з радянських часів. З 2022 року вдалося зібрати тільки дві нові машини, ще дві перебувають на різних стадіях складання. Усі інші Ту-160 проходять модернізацію. За різними даними, у розпорядженні ПКС РФ перебуває від 12 до 18 цих літаків, при цьому до п'яти з них перебувають на модернізації на заводі в Казані.

Стратегічний бомбардувальник Ту-95М Фото: loveopium.ru

З Ту-95МС ситуація ще складніша: виробництво цих літаків припинено повністю. Загальна кількість таких машин у Росії оцінюється від 40 до 60, але далеко не всі перебувають у льотному стані. З 2013 року від 18 до 27 з них пройшли модернізацію до версії Ту-95МСМ для використання крилатих ракет Х-101.

Що стосується Ту-22М3, він формально належить до дальніх, а не стратегічних бомбардувальників, і здатний нести тільки ракети Х-22 і Х-32. Спроби модернізації до версії Ту-22М3М з розширеним спектром озброєння просуваються вкрай повільно, незважаючи на наявність корпусів, що зберігалися просто неба з 1990-х років.

Бомбардувальник Ту-22М3 Фото: Мiноборони РФ

Проєкт ПАК ДА як альтернатива втраченим літакам

Автори публікації наголосили, що єдиною реальною можливістю для РФ компенсувати втрати стратегічних бомбардувальників є розробка і виробництво нового типу — ПАК ДА. Однак навіть у цьому напрямку терміни надзвичайно віддалені. Остаточну конфігурацію було затверджено лише 2021 року, а до теперішнього часу, за відкритими даними, існує лише статичний зразок для наземних випробувань.

Таким чином, масове виробництво ПАК ДА може початися не раніше 2027 року, і це за сприятливого розвитку подій. При цьому вартість такої програми надзвичайно висока.

"Відновлення втрат у стратегічних бомбардувальниках для РФ — це про справді мільярдні збитки, при цьому значно більші за 7 млрд доларів, а також про середню та довгострокову перспективу", — підсумували аналітики.