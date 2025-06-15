Мощный старик в рядах AWACS: что особенного в американском самолете E-3 Sentry

E-3 Sentry – пожалуй, самый узнаваемый и широко используемый самолет с системой воздушного предупреждения и контроля AWACS (Airborne Warning and Control System).

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E-3 был разработан в США, но экспортировался во Францию, Великобританию и Саудовскую Аравию. Он играет важнейшую роль в современных воздушных операциях, обеспечивая наблюдение, командование и контроль, а также управление трафиком в воздушном пространстве. Об этом говорится в статье журналиста Харрисона Касса, которую перевел Фокус.

Построенный совместно компаниями Boeing, создавшей планер на основе гражданского самолета Boeing 707, и Northrop Grumman, разработавшей радарную систему, E-3 впервые поднялся в воздух в 1975 году. Но дни этого самолета уже много лет как сочтены. Замена ему уже разрабатывается, и Пентагон старается максимально ускорить этот процесс, учитывая нарастающий вал проблем с E-3.

Все о самолете E-3 AWACS

Несомненно, определяющей особенностью E-3 является вращающийся радарный купол наверху фюзеляжа. Обеспечивая 360-градусное покрытие, купол может обнаруживать самолеты на расстоянии до 400 км. Это означает, что можно разместить AWACS в небе над Коннектикутом, и он будет отслеживать самолеты в пространстве от Нью-Йорка до Бостона и Филадельфии, развеивая тем самым туман войны.

Помимо впечатляющего радиуса действия, радарный купол может одновременно отслеживать более 600 целей, включая низколетящие самолеты, которые, скорее всего, смогут уклониться от наземных радаров.

Как только E-3 получает в свое распоряжение накопленную радиолокационную информацию, экипаж может координировать воздушные операции, включая перехват истребителей, деконфликтинг воздушного пространства и координацию ударов. E-3 обладает редкой способностью направлять боевые самолеты к целям в режиме реального времени и даже может служить центром управления воздушным трафиком в зонах боевых действий.

Самолет AWACS E-3 Sentry ВВС США Фото: Архивное фото

Для обеспечения сложных задач связи E-3 использует разнообразное оборудование, включая радиостанции VHF-UHF, спутниковую связь и каналы передачи данных типа Link 16 – все это превращает E-3 в ретранслятор между воздушными, морскими и наземными подразделениями.

В стратегическом плане E-3 служит как средство поддержания превосходства в воздухе, расширяя возможности истребителей; как множитель силы, повышая эффективность всех воздушных и наземных сил; как система противоракетной обороны, обеспечивая раннее обнаружение вражеских самолетов или ракет; а также в качестве средства наблюдения и разведки, способного отслеживать перемещения противника в оспариваемом воздушном пространстве.

E-3 разваливается по швам

Несмотря на огромный вклад E-3, его технические характеристики довольно скромны для военного самолета. E-3 оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями Pratt & Whitney TF33-PW-100A и может развивать максимальную скорость до 800 км/час, причем обычная крейсерская скорость составляет 740 км/час. Дальность полета E-3 без дозаправки составляет 7400 км, то есть он может находиться в небе около восьми часов. С дозаправкой он может оставаться в небе более 24 часов.

Но дни E-3 уже клонятся к закату. По мере того как самолеты стареют, возрастает потребность в их обслуживании. Кроме того, все труднее найти запасные части для устаревших самолетов, учитывая, что Boeing 707 не производится с 1978 года и не используется в гражданских целях нигде в мире с 2013 года.

Американский самолет E-7 Wedgetail, разрабатываемый компанией Boeing, должен прийти на смену E-3. Основанный на более популярном и долговечном самолете Boeing 737, E-7 оснащен радаром Multirole Electronically Scanned Array (MESA), обеспечивающим превосходное слежение и покрытие без необходимости использования вращающегося купола, как у E-3. Преимуществом E-7 по сравнению с E-3 является повышенная надежность и сокращение периодичности технического обслуживания. E-7 обещает стать ведущим самолетом AWACS в мире – но пока он еще не появился, E-3 придется немного потерпеть.

Самолет AWACS E-7A Wedgetail Фото: Defense Brief

Об авторе

Харрисон Касс – журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.