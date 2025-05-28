Что происходит с российской боевой авиацией: потери на войне в Украине и сколько произвели самолетов

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Российская боевая авиация за время полномасштабного вторжения в Украину понесла тяжелые потери, которых не понесла ни в одной другой войне за все время существования такого образования, как Российская Федерация.

Согласно официальным данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на конец мая 2025 года ВКС РФ понесли потери уничтоженными и поврежденными в количестве 372 боевых самолетов. Согласно верифицированным данным, потери составляют 141 боевой самолет, из которых 124 безвозвратно утрачены, 17 были повреждены.

С учетом пропорции относительно верифицированной информации и реальной, с максимальной планкой в 2,5, можно говорить о достаточно высокой достоверности официальной информации Генштаба ВСУ.

И, казалось бы, со столь высоким показателем потерь российский военно-промышленный комплекс должен был бы запустить процесс повышенного производства, ну или хотя бы восстановления, модернизации, ремонта консервированной авиации и так далее. Точно так же, как это делалось с танками, ББМ и артиллерией.

Но так ли получилось, как, по замыслу, должно было быть? Смогла ли нарастить Россия производство боевых самолетов?

Производство боевой авиации в России

Я не первый год уже как веду наблюдения за поставками российской боевой авиации в войска и неоднократно их описывал. Но по мере развития полномасштабной войны и перехода российской экономики на военные рельсы, со всеми возможными последствиями для ВПК, резкого прироста производства боевых самолетов как не было, так и нет.

Наглядно это видно по поставкам боевой авиации в состав ВКС РФ начиная с 2014 года, который в современной России стал рекордным по количеству переданных самолетов в войска.

2014 год — 101 самолет;

2015 — 89;

2016 — 72;

2017 — 49;

2018 — 51;

2019 — 20;

2020 — 23;

2021 — 20;

2022 — 29;

2023 — 26;

2024 — 28.

А теперь самое интересное: сколько же было с начала 2025 года и по состоянию на сегодня передано в ВКС РФ боевых самолетов?

Су-35, многофункциональные истребители — ВКС РФ получили в количестве четырех новых самолетов двумя партиями 29 марта и 12 мая. То есть Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ) сохраняется неизменный показатель производства — один истребитель Су-35 на 1–2 месяца.

Су-34, фронтовые бомбардировщики, которые являются основными носителями КАБ, были с начала 2025 года переданы в количестве двух единиц, то есть всего одна партия от 19 апреля!

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Отдельно хочу заметить, что Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова (НАЗ) в 2024 году передал ВКС РФ всего 12 фронтовых бомбардировщиков Су-34 шестью партиями. То есть стабильным показателем производства на этом предприятии был один фронтовик Су-34 в месяц. И в связи с этим возникает вопрос: а что не так в 2025-м, если по состоянию на конец мая была только одна передача, да и то только двух Су-34?

Су-57, многофункциональный истребитель, почти пятого поколения. ВКС РФ с начала 2025 года получили всего одну партию в апреле — две единицы.

Так, по состоянию на конец мая, то есть за первые 5 месяцев 2025 года, ВКС РФ получили 8 новых самолетов. Очевидно, что это далеко не рекордные показатели даже по сравнению с самыми "бедными" годами. Но что самое важное, несмотря на колоссальные потери ВКС РФ в Украине, мы не видим какого-то резкого увеличения производства хотя бы на уровне пусть не 2014 года, но хотя бы 2018-го.

Но нет. Стагнация, а учитывая начало 2025 года даже тенденция к снижению.

Но отдельно я бы хотел еще уделить внимание тому, а какие именно типы боевых самолетов ВКС РФ потеряли во время боевых действий в Украине — согласно верифицированным данным.

Верифицированные потери ППС РФ в Украине

Российские оккупанты потеряли такое количество боевой авиации (без учета военно-транспортной и разведывательной компонент):

Су-35 — 7 уничтоженных;

Су-34 — 38, из которых 33 уничтожены, 5 повреждены;

Су-30 — 13 уничтоженных;

Су-27 (не производится) — 3, уничтожено 2, повреждено 1;

Су-25 (не производится) — 40, уничтожено 38, повреждено 2;

Су-24 (не производится) — 14, уничтожено 12, повреждено 2;

Су-57 — 1 поврежден;

МиГ-31 (не производится) — 3 уничтожены.

Повторюсь, это именно верифицированные данные, которые позволяют оценить реальные потери боевой авиации: как производимой, так и находящейся в категории отсутствия производства и окончательных, безвозвратных потерь.

Выводы

Производство боевой авиации в России на сегодня демонстрирует один из самых низких показателей за последние 10 лет. Россия не может вывести эту отрасль из состояния стагнации, начавшегося в 2018-2019 годах. Тогда низкие показатели производства объяснялись отсутствием потребности в большем количестве авиации, но война в Украине показала, что проблема совсем в другом.

В условиях действующих санкций и деградации технических, технологических процессов производство снижается или закрывается. При нынешних показателях и тенденциях ВПК России не имеет возможности полноценно компенсировать потери боевой авиации.

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