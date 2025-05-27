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Нам сняли ограничения по использованию дальнобойного оружия партнеров по территории России. Что у нас для этого есть:

1. ATACMS

- Тип: Баллистическая ракета

- Дальность: до 300 км

2. Storm Shadow/SCALP-EG

- Тип: Крылатая ракета

- Дальность: до 250 км

3. Harpoon

- Тип: Противокорабельная ракета

- Дальность: до 140 км

4. Taurus (ожидается)

- Тип: Крылатая ракета

- Дальность: более 500 км

5. GLSDB (планируется)

- Тип: Управляемая ракета класса "земля-земля"

- Дальность: до 150 км пд

Добавим собственную разработку:

1. Р-360 "Нептун" (противокорабельная)

- Тип: Крылатая противокорабельная ракета

- Дальность: до 280 км

2. "Нептун" (модифицированная, наземные цели)

- Тип: Крылатая ракета

- Дальность: до 400 км

3. "Длинный Нептун" (!!!)

- Тип: Крылатая ракета

- Дальность: до 1000 км

Теперь посмотрим, куда это счастье успешно долетит

Топ-10 целей на территории России в радиусе действия (до 1000 км от подконтрольных Украине территорий):

Радиус действия "Длинного Нептуна" (1000 км) позволяет поражать цели в западной части России, включая ключевые военные и экономические объекты.

Список составлен с учетом стратегической значимости:

Москва (~450 км от границы Украины) Санкт-Петербург (~900 км) Военный аэродром Энгельс (Саратовская область, база стратегической авиации, ~600 км) Военный аэродром Шайковка (Калужская область, база Ту-22М, ~300 км) Новороссийский порт (Краснодарский край, ключевой порт Черноморского флота, ~350 км) Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе (Краснодарский край, ~400 км, уже поражался "Длинным Нептуном") Казанский авиационный завод (Татарстан, производство военных самолетов, ~900 км) Ростов-на-Дону (военный и логистический хаб, ~150 км) Военный аэродром Морозовск (Ростовская область, база фронтовой авиации, ~200 км) Уралвагонзавод (Нижний Тагил, производство танков, ~950 км, на пределе дальности)

Продолжить?)

Главное, что не мы начали эту войну.

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