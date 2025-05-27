Долетят Taurus и Длинный Нептун. Топ-10 целей на территории РФ в радиусе до 1000 км от Украины
Радиус действия "Длинного Нептуна" (1000 км) позволяет поражать цели в западной части России, включая ключевые военные и экономические объекты. Аналитик Анатолий Амелин составил такой список с учетом стратегической значимости.
Нам сняли ограничения по использованию дальнобойного оружия партнеров по территории России. Что у нас для этого есть:
1. ATACMS
- Тип: Баллистическая ракета
- Дальность: до 300 км
2. Storm Shadow/SCALP-EG
- Тип: Крылатая ракета
- Дальность: до 250 км
3. Harpoon
- Тип: Противокорабельная ракета
- Дальность: до 140 км
4. Taurus (ожидается)
- Тип: Крылатая ракета
- Дальность: более 500 км
5. GLSDB (планируется)
- Тип: Управляемая ракета класса "земля-земля"
- Дальность: до 150 км пд
Добавим собственную разработку:
1. Р-360 "Нептун" (противокорабельная)
- Тип: Крылатая противокорабельная ракета
- Дальность: до 280 км
2. "Нептун" (модифицированная, наземные цели)
- Тип: Крылатая ракета
- Дальность: до 400 км
3. "Длинный Нептун" (!!!)
- Тип: Крылатая ракета
- Дальность: до 1000 км
Теперь посмотрим, куда это счастье успешно долетит
Топ-10 целей на территории России в радиусе действия (до 1000 км от подконтрольных Украине территорий):
Радиус действия "Длинного Нептуна" (1000 км) позволяет поражать цели в западной части России, включая ключевые военные и экономические объекты.
Список составлен с учетом стратегической значимости:
- Москва (~450 км от границы Украины)
- Санкт-Петербург (~900 км)
- Военный аэродром Энгельс (Саратовская область, база стратегической авиации, ~600 км)
- Военный аэродром Шайковка (Калужская область, база Ту-22М, ~300 км)
- Новороссийский порт (Краснодарский край, ключевой порт Черноморского флота, ~350 км)
- Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе (Краснодарский край, ~400 км, уже поражался "Длинным Нептуном")
- Казанский авиационный завод (Татарстан, производство военных самолетов, ~900 км)
- Ростов-на-Дону (военный и логистический хаб, ~150 км)
- Военный аэродром Морозовск (Ростовская область, база фронтовой авиации, ~200 км)
- Уралвагонзавод (Нижний Тагил, производство танков, ~950 км, на пределе дальности)
Продолжить?)
Главное, что не мы начали эту войну.
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