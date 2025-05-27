Долетять Taurus i Довгий Нептун. Топ 10 цілей на території РФ в радіусі до 1000 км від України

Related video

Нам зняли обмеження щодо використання далекобійної зброї партнерів по території Росії. Що у нас для цього є:

1. ATACMS

— Тип: Балістична ракета

— Дальність: до 300 км

2. Storm Shadow/SCALP-EG

— Тип: Крилата ракета

— Дальність: до 250 км

3. Harpoon

— Тип: Протикорабельна ракета

— Дальність: до 140 км

4. Taurus (очікується)

— Тип: Крилата ракета

— Дальність: понад 500 км

5. GLSDB (планується)

— Тип: Керована ракета класу "земля-земля"

— Дальність: до 150 км пд

Додамо власну розробку:

1. Р-360 "Нептун" (протикорабельна)

— Тип: Крилата протикорабельна ракета

— Дальність: до 280 км

2. "Нептун" (модифікована, наземні цілі)

— Тип: Крилата ракета

— Дальність: до 400 км

3. "Довгий Нептун" (!!!)

— Тип: Крилата ракета

— Дальність: до 1000 км

Тепер подивимося, куди це щастя успішно долетить

Топ 10 цілей на території Росії в радіусі дії (до 1000 км від підконтрольних Україні територій):

Радіус дії "Довгого Нептуна" (1000 км) дає змогу уражати цілі в західній частині Росії, включно з ключовими військовими та економічними об'єктами.

Список складений з урахуванням стратегічної значущості:

Москва (~450 км від кордону України) Санкт-Петербург (~900 км) Військовий аеродром Енгельс (Саратовська область, база стратегічної авіації, ~600 км) Військовий аеродром Шайківка (Калузька область, база Ту-22М, ~300 км) Новоросійський порт (Краснодарський край, ключовий порт Чорноморського флоту, ~350 км) Нафтопереробний завод у Туапсе (Краснодарський край, ~400 км, вже уражався "Довгим Нептуном") Казанський авіаційний завод (Татарстан, виробництво військових літаків, ~900 км) Ростов-на-Дону (військовий та логістичний хаб, ~150 км) Військовий аеродром Морозовськ (Ростовська область, база фронтової авіації, ~200 км) Уралвагонзавод (Нижній Тагіл, виробництво танків, ~950 км, на межі дальності)

Продовжити?)

Головне, що не ми розпочали цю війну.

Джерело.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.