Долетять Taurus i Довгий Нептун. Топ 10 цілей на території РФ в радіусі до 1000 км від України
Радіус дії "Довгого Нептуна" (1000 км) дає змогу уражати цілі в західній частині Росії, включно з ключовими військовими та економічними об'єктами. Аналiтик Анатолiй Амелiн склав такий список з урахуванням стратегічної значущості.
Нам зняли обмеження щодо використання далекобійної зброї партнерів по території Росії. Що у нас для цього є:
1. ATACMS
— Тип: Балістична ракета
— Дальність: до 300 км
2. Storm Shadow/SCALP-EG
— Тип: Крилата ракета
— Дальність: до 250 км
3. Harpoon
— Тип: Протикорабельна ракета
— Дальність: до 140 км
4. Taurus (очікується)
— Тип: Крилата ракета
— Дальність: понад 500 км
5. GLSDB (планується)
— Тип: Керована ракета класу "земля-земля"
— Дальність: до 150 км пд
Додамо власну розробку:
1. Р-360 "Нептун" (протикорабельна)
— Тип: Крилата протикорабельна ракета
— Дальність: до 280 км
2. "Нептун" (модифікована, наземні цілі)
— Тип: Крилата ракета
— Дальність: до 400 км
3. "Довгий Нептун" (!!!)
— Тип: Крилата ракета
— Дальність: до 1000 км
Тепер подивимося, куди це щастя успішно долетить
Топ 10 цілей на території Росії в радіусі дії (до 1000 км від підконтрольних Україні територій):
Радіус дії "Довгого Нептуна" (1000 км) дає змогу уражати цілі в західній частині Росії, включно з ключовими військовими та економічними об'єктами.
Список складений з урахуванням стратегічної значущості:
- Москва (~450 км від кордону України)
- Санкт-Петербург (~900 км)
- Військовий аеродром Енгельс (Саратовська область, база стратегічної авіації, ~600 км)
- Військовий аеродром Шайківка (Калузька область, база Ту-22М, ~300 км)
- Новоросійський порт (Краснодарський край, ключовий порт Чорноморського флоту, ~350 км)
- Нафтопереробний завод у Туапсе (Краснодарський край, ~400 км, вже уражався "Довгим Нептуном")
- Казанський авіаційний завод (Татарстан, виробництво військових літаків, ~900 км)
- Ростов-на-Дону (військовий та логістичний хаб, ~150 км)
- Військовий аеродром Морозовськ (Ростовська область, база фронтової авіації, ~200 км)
- Уралвагонзавод (Нижній Тагіл, виробництво танків, ~950 км, на межі дальності)
Продовжити?)
Головне, що не ми розпочали цю війну.
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