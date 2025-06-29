Удар по Су-34 на аэродроме "Мариновка": появились спутниковые снимки последствий

В ночь на 27 июня Служба безопасности Украины и Силы спецопераций ВСУ поразили четыре российских самолета Су-34 на аэродроме "Мариновка".

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В результате атаки полностью уничтожены два самолета Су-34, еще два — повреждены. Соответствующие спутниковые снимки опубликовала команда OSINT-аналитиков "КіберБорошно" в своем Telegram-канале.

Спутниковые снимки аэродрома "Мариновка" Фото: Telegram / КіберБорошно

На месте одного из пораженных истребителей можно заметить следы вероятной детонации подвесного вооружения. На спутниковом снимке этот участок выделен желтой рамкой.

Команда также опубликовала фото Sentinel-1 от 25 июня, которые подтверждают, что группа российских военных самолетов ранее базировалась именно в этом месте.

Атака на аэродром "Мариновка": что известно

ССО ВСУ и СБУ 27 июня провели совместную спецоперацию, в результате которой поразили российские истребители-бомбардировщики СУ-34 на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ.

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В результате атаки начался пожар технико-эксплуатационной части аэродрома. Расстояние от подконтрольных Украине территорий до "Мариновки" составляет примерно 500 км.

"Там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы. Продолжаем работу над ослаблением авиационной составляющей армии России", — подчеркнули в СБУ.

Истребители СУ-34 активно применяются россиянами на линии фронта для бомбардировок, в том числе сбросов корректируемых авиабомб (КАБ).

Напомним, в ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны также атаковали аэродром "Саваслейка", расположенный в Нижегородской области РФ.