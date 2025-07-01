Атака дронов СБУ на аэродром "Мариновка": стало известно, сколько истребителей потеряла Россия

Также, по данным источников, беспилотники той ночью пытались поразить газораспределительную станцию "Газпромтрансгаз".

Related video

В ночь на 27 июня дроны Службы безопасности Украины и Силы спецопераций ВСУ аакували военный аэродром "Мариновка" на территории России. В СБУ заявили о 4 уничтоженных и поврежденных самолетах. Российские СМИ называют другую цифру.

"Источники подтвердили атаку БПЛА на аэродром Мариновки 27 июня. В результате было повреждено 5 самолетов Су-34: три истребителя сгорели полностью, еще два — частично", — сообщило российское независимое издание ASTRA.

Также отмечается, что один военнослужащий получил ранения.

Издание пишет, что украинские дроны одновременно пытались той ночью пытались поразить газораспределительную станцию "Газпромтрансгаз".

Ранее СБУ сообщала об атаке на аэродром "Мариновка". По данным ведомства, беспилотники уничтожили два самолета Су-34, еще два повредили. Также там сообщалось о пожаре "на технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома".

Также сообщалось, что ССО ВСУ и СБУ 27 июня провели совместную спецоперацию и поразили российские истребители-бомбардировщики СУ-34 на аэродроме в Волгоградской области РФ.