ВСУ атаковали предприятие под Москвой, где россияне производят боевые части для "Шахедов"

Украина поразила предприятие по производству боевых частей для БпЛА типа "Шахед". В результате ударов там произошел пожар и сильное задымление.

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4 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины вместе с другими составляющими Сил обороны поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" в Московской области Российской Федерации, сообщает Генштаб ВСУ.

Сейчас это предприятие производит термобарические боевые части для БпЛА типа "Shahed" и является важным звеном в вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Подтверждено достижение наших средств поражения непосредственно цели. Зафиксирован пожар и сильное задымление в районе объекта. Результаты поражения уточняются", — отметили в Генштабе.

Атака ВСУ на РФ

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что 3 июля атаковали завод "Энергия" в Ельце на территории России. Из-за атаки предприятие приостановило работу.

2 июля пресс-служба Генштаба также рассказала об успешных ударах по РФ. Согласно данным командования, в течение суток СБУ поразила электромеханический завод РФ, а Главное управление разведки Минобороны — нефтеперерабатывающий завод АО "Саратоворгсинтез" в Саратовской области.

Фокус также писал, что в Российской Федерации модернизируют ударные беспилотники "Шахед", в частности речь идет об оснащении дронов реактивными двигателями для увеличения скорости полета. Для противодействия усовершенствованным "Шахедам" в Украине разрабатывают соответствующие БПЛА-перехватчики, рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.