"Важный объект": ГУР взорвало нефтеперерабатывающий завод в РФ, а СБУ — электромеханический

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области России, в результате чего на предприятии повреждены технологические установки.

Related video

"Поражен важный объект в Саратовской области РФ. В рамках снижения наступательных возможностей противника, сегодня подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по территории нефтеперерабатывающего завода АО "Саратоворгсинтез" в Саратовской области РФ", — сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Там уточнили, что ВС РФ используют мощности этого НПЗ для обеспечения горюче-смазочными материалами российских военных подразделений, участвующих в вооруженной агрессии против Украины.

"Подтверждено попадание по территории объекта — в частности повреждены технологические установки. Возник пожар", — отметили в Генштабе.

ГУР поразила НПЗ в Саратовской области РФ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Там также подчеркнули, что результаты поражения нефтеперерабатывающего завода уточняются.

СБУ поразила электромеханический завод в Ижевске

В Генштабе также сообщили, что подразделения Службы безопасности Украины 1 июля поразили Ижевский электромеханический завод "Купол", находящийся в Удмуртской Республике РФ.

"Подтверждено точное попадание в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются", — отметили в Генштабе.

Там также подчеркнули, что завод "Купол" — это объект военно-промышленного комплекса РФ, который специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия.

СБУ поразила электромеханический завод в Ижевске Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, ударные дроны ГУР "Бобры" разнесли технику россиян в Крыму.

Фокус также писал о том, что в ночь на 1 июля ВСУ нанесли удар по оккупированному Луганску, в результате чего в городе поражено нефтехранилище.