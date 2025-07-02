"Важливий об'єкт": ГУР підірвало нафтопереробний завод в РФ, а СБУ — електромеханічний

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу у Саратовській області Росії, внаслідок чого на підприємстві пошкоджено технологічні установки.

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"Уражено важливий об'єкт у Саратовській області РФ. В рамках зниження наступальних можливостей противника, сьогодні підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по території нафтопереробного заводу АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області РФ", — повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Там уточнили, що ЗС РФ використовують потужності цього НПЗ для забезпечення паливно-мастильними матеріалами російських військових підрозділів, які беруть участь у збройній агресії проти України.

"Підтверджено влучання по території об'єкта — зокрема пошкоджено технологічні установки. Виникла пожежа", — наголосили в Генштабі.

ГУР уразила НПЗ в Саратовській області РФ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Там також підкреслили, що результати ураження нафтопереробного заводу уточнюються.

СБУ уразила електромеханічний завод в Іжевську

В Генштабі також повідомили, що підрозділи Служби безпеки України 1 липня уразили Іжевський електромеханічний завод "Купол", що знаходиться в Удмуртській Республіці РФ.

"Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1. Зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються", — зазначили в Генштабі.

Там також підкреслили, що завод "Купол" — це об’єкт воєнно-промислового комплексу РФ, який спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіуса дії.

СБУ уразила електромеханічний завод в Іжевську Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, ударні дрони ГУР "Бобри" рознесли техніку росіян в Криму.

Фокус також писав про те, що у ніч на 1 липня ЗСУ завдали удару по окупованому Луганську, внаслідок чого у місті уражено нафтосховище.