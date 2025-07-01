"Палає логістика росіян": в РНБО підтвердили удари по окупованому Луганську (відео)

У ніч на 1 липня Збройні сили України завдали удару по окупованому Луганську, внаслідок чого у місті уражено нафтосховище, де спалахнула масштабна пожежа.

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В Луганську атакована логістика окупаційної армії, зазначив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

"Логістика росіян в тимчасово окупованому Луганську палає", — написав Коваленко.

Перед цим у мережі почали ширитись відео, на яких чутно звуки ударних дронів, які літають над Луганськом, а також видно кілька вибухів та стовпи вогню, які виникали одразу за вибухами.

Моніторингові телеграм-канали після 1 ночі уточнили, що у Луганську уражено нафтосховище.

"Луганськ — палає нафтосховище внаслідок влучання БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Пожежа на нафтосховищі в окупованому Луганську Фото: соцмережі

Крім того, Андрій Коваленко заявив, що ЗСУ "ювелірно" відпрацювали по ворожих об'єктах у тимчасово окупованому Донецьку.

"Ювелірна робота по росіянах в тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно", — наголосив Коваленко.

Нагадаємо, надвечір 30 червня крилаті ракети Storm Shadow атакували Крим і Донецьк, а кілька цілей полетіло в напрямку Новошахтинська Ростовської області РФ.

Фокус також писав про те, що в Одесі чоловік вкрав "Шахед" після атаки ЗС РФ.