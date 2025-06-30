Вибухне несподівано: в Одесі чоловік вкрав "Шахед" після атаки ЗС РФ (фото)

В Одесі вкрали безпілотник "Шахед", яким російська армія атакувала місто в ніч на 30 червня. Чоловік узяв БПЛА і поніс його додому на спині.

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Дрон-камікадзе лежав у траві, очевидно, він упав і не здетонував. У соцмережах просять повернути БПЛА, адже він може вибухнути будь-якої миті.

"Хто вкрав "Шахед" у Совіньоні [селище на півдні Одеси]? Залиште його або поверніть. Викличте спецслужби, не підходьте до них [до дронів]", — зазначає один із користувачів.

Офіційні установи поки що не коментували цієї ситуації. У пабліках також показали залишки "Шахеда" і фото чоловіка, який його забрав.

Дрон має номер "17305" і називається "Герань-2". Судячи з кадрів, він лежав у траві.

Атака ЗС РФ по Одесі: дрони влучили у водоканал

Російські БПЛА атакували інфраструктуру водоканалу Одеси в ніч на 30 червня. Пошкоджено авторемонтні майстерні та спецтехніку — автомобілі ремонтних бригад, екскаватор, мулососи та автоцистерни.

Працівники водоканалу самі загасили полум'я з автоцистерн до прибуття рятувальників і евакуювали вцілілу техніку. Серед співробітників підприємства ніхто не постраждав.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 2:02 ночі і ближче до 3:00 місцеві жителі повідомляли про вибухи. Також працювали сили українських ППО.

Нагадаємо, війська Росії вдарили "Шахедом" поруч із будівлею ТЦК у Кривому Розі, відомо про поранених цивільних.

Крім цього, вночі 30 червня були атаковані населені пункти в Харківській області. Вибухи також чули в Харкові.