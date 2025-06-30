РФ вдарила біля будівлі ТЦК в Кривому Розі: є постраждалі серед цивільних, — ЗСУ
ЗС РФ вдарили безпілотниками поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі 30 червня. Серед особового складу ніхто не постраждав, проте є поранені серед цивільних.
Росія нанесла удар за допомогою БпЛА поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу, повідомили в Сухопутних військах України.
Як йдеться у повідомленні, військовослужбовці та цивільні працівники ТЦК не здійснювали прийом громадян у цей момент та під час тривоги перебували в укритті.
У Сухопутних військах додали, що є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем атаки РФ. На місці події працюють екстрені служби, а постраждалим надають необхідну допомогу.
Удар по Кривому Розі: що відомо
Вранці 30 червня ЗС РФ атакували Кривий Ріг "Шахедами". Зафіксовано влучання, на місці працюють відповідні служби. На цей час відомо про трьох поранених. Один з постраждалих у важкому стані.
Нагадаємо, що в ніч проти 30 червня росіяни атакували дронами Одещину, Дніпровщину та Харківщину. Були зруйновані цивільні будівлі.
Також у ніч на 30 червня ЗС РФ обстріляли кілька населених пунктів Харківської області. Вибухи було чутно й у самому Харкові, проте вони долинали з-за меж міста.