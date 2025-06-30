РФ атакувала "Шахедами" Кривий Ріг: влучили в адмінбудівлю, є поранені

На цей час відомо про трьох поранених. Один з постаждалих у важкому стані. Місцеві соцмережі повідомляють про влучання в будівлю ТЦК.

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Вранці 30 червня ЗС РФ атакували Кривий Ріг "Шахедами". Зафіксовано влучання, на місці працюють відповідні служби. Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Євген Ситниченко.

"Російські війська здійснили атаку БпЛА по місту Кривий Ріг. Внаслідок чого на місці удару виникла пожежа. Поранено 3 людини. Чоловік 52-х років у лікарні у важкому стані. Ще двом людям медики надали допомогу на місці", — проінформував він.

Євген Ситниченко зауважив, що на місці влучання працюють відповідні служби.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що поранення отримали 52-річний та 54-річні чоловіки та 44-річна жінка.

"Ворог спрямував на Дніпропетровщину БпЛА. Оборонці неба знищили 2 з них. Але є й влучання у Кривому Розі. Виникла пожежа", — написав він.

Внаслідок атаки постраждали будівлі в Саксаганському районі Кривого Рогу

Довкола епіцентру вибуху — багато потрощених автівок. Постраждали житлові будинки.

Наслідки атаки "Шахедів" в Кривому Розі

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що була атакована будівля ТЦК у Саксаганському районі Кривого Рогу.

Нагадаємо, що в ніч проти 30 червня росіяни атакували дронами Одещину, Дніпровщину та Харківщину. Були зруйновані цивільні будівлі.

Також у ніч на 30 червня ЗС РФ обстріляли кілька населених пунктів Харківської області. Вибухи було чутно й у самому Харкові, проте вони долинали з-за меж міста.