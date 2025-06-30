РФ атакувала Харківщину: "шахеди" вдарили одразу по кільком населеним пунктам, деталі

У ніч на 30 червня російські окупаційні війська обстріляли кілька населених пунктів Харківської області. Вибухи було чутно й у самому Харкові, проте вони долинали з-за меж міста.

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Зокрема постраждали мешканці села Пісочин, по якому ЗС РФ завдали удару "шахедом", повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Там внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю СТО з подальшим загорянням.

Крім того, у Харківській області атаки ударних безпілотників зазнало:

с. Куротне, Чугуївського району, де внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа;

м. Дергачі, Харківського району, де через "прильот" ворожого БпЛА пошкоджено будівлю з подальшим загорянням.

На момент публікації матеріалу було відомо про щонайменше чотирьох постраждалих внаслідок удару по селу Пісочин. Щодо атак на інші населені пункти інформація уточнювалась.

Зазначимо, що про вибухи у Харкові ЗМІ повідомляли після опівночі, проте міський голова Ігор Терехов пояснив, що ці звуки долинали з-за меж міста.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня ЗС РФ завдали по Україні комбінованого удару із застосуванням крилатих, балістичних та гіперзвукових ракет, а також дронів типу "шахед".

Фокус також писав про те, що РФ запустила по Україні понад 500 БПЛА і ракет.