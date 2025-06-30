РФ атакувала Харківщину: "шахеди" вдарили одразу по кільком населеним пунктам, деталі
У ніч на 30 червня російські окупаційні війська обстріляли кілька населених пунктів Харківської області. Вибухи було чутно й у самому Харкові, проте вони долинали з-за меж міста.
Зокрема постраждали мешканці села Пісочин, по якому ЗС РФ завдали удару "шахедом", повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Там внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю СТО з подальшим загорянням.
Крім того, у Харківській області атаки ударних безпілотників зазнало:
- с. Куротне, Чугуївського району, де внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа;
- м. Дергачі, Харківського району, де через "прильот" ворожого БпЛА пошкоджено будівлю з подальшим загорянням.
На момент публікації матеріалу було відомо про щонайменше чотирьох постраждалих внаслідок удару по селу Пісочин. Щодо атак на інші населені пункти інформація уточнювалась.
Зазначимо, що про вибухи у Харкові ЗМІ повідомляли після опівночі, проте міський голова Ігор Терехов пояснив, що ці звуки долинали з-за меж міста.
Нагадаємо, у ніч на 29 червня ЗС РФ завдали по Україні комбінованого удару із застосуванням крилатих, балістичних та гіперзвукових ракет, а також дронів типу "шахед".
Фокус також писав про те, що РФ запустила по Україні понад 500 БПЛА і ракет.