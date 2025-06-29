"Іскандери", крилаті ракети та дрони: чим та куди РФ уночі била по Україні, наслідки ворожої атаки

У ніч на 29 червня ЗС РФ завдали по Україні комбінованого удару із застосуванням крилатих, балістичних та гіперзвукових ракет, а також дронів типу "шахед".

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Всього під час нічної атаки російською авіацією було запущено 55 крилатих ракет Х-101, повідомили моніторингові телеграм-канали.

Також ворогом було застосовано:

крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря;

гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал";

балістичні ракети 9м723 ОТРК "Іскандер-М" / КN-23;

БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера" та імітаційного призначення.

"Атака була комбінованою, із розрахунком на одночасне наближення засобів повітряного нападу різних типів", — йдеться у повідомленні.

Монітори уточнили, що ракетна атака тривала майже 3 години, а дронова — 9 годин 52 хвилини.

"Під ударом перебували Кременчук, Полтава, Дніпро, Миколаїв, окремі громади Львівської області", — наголосили монітори.

Це ж підтверджується повідомленнями з різних регіонів, де протягом ночі було чутно вибухи.

Наслідки атаки РФ по українських містах

Лише у Кременчуці у ніч на 29 червня було зафіксовано десятки вибухів. Місто атакували, як "шахеди", так і крилаті і балістичні ракети, повідомляв кореспондент Фокусу.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут зазначив, що у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств.

"Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків", — написав Когут.

Він також пояснював, що у самій Полтаві працюють сили ППО, коли про вибухи у цьому місті повідомила кореспондентка Фокусу.

Також під ударом росіян опинилось Запоріжжя.

"Пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали", — уточнив голова Запорізької ОВА Іван Федоров після 3-ї ночі.

Про руйнування внаслідок російського удару повідомив і голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Через ворожі атаки маємо наслідки для цивільної інфраструктури. За попередніми даними, троє постраждалих", — написав Табурець.

Вибухи цієї ночі лунали й у Львівській області, яку атакували бойовими безпілотниками та крилатими ракетами, підкреслив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області", — написав Козицький.

Цю ж інформацію підтвердив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Завершили перевірку по місту. Ворог пробував бити по критичній інфраструктурі. Попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля", — зазначив Садовий після завершення повітряної тривоги у місті.

Вибухало цієї ночі і в Києві, проте на момент публікації матеріалу, окрім того, що по ворожих "шахедах" працює українська ППО, влада столиці додаткової інформації не надавала.

Однак у мережі з'явились фото того, як кияни проводили цю ніч у столичному метрополітені.

Кияни у метро під час нічної атаки РФ 29 червня

Нагадаємо, у ніч на 29 червня РФ атакувала Україну з моря та повітря, а в зоні ураження перебувала вся територія держави.

28 червня Дніпро атакував новий КАБ з реактивним прискорювачем або "ракета-бомба".