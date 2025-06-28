Дніпро атакував новий КАБ з реактивним прискорювачем або "ракета-бомба", — соцмережі (оновлено)

Зранку ЗС РФ запустили по Дніпру авіабомбу, яку, за даними з мережі, збили у передмісті. Фокус зібрав усе, що відомо на цей момент про удар і застосоване ворогом озброєння.

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О 10:18 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для Дніпропетровської області. Об 11:17 стало відомо про пуски керованих авіабомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область. За 10 хвилин один з КАБів пролетів Запоріжжя з курсом на Дніпровщину.

У соцмережах повідомляють, що КАБ "долетів майже до Дніпра". За даними моніторів, авіабомбу у передмісті збили сили ППО. З’явились припущення, що це був новий КАБ з реактивним прискорювачем або керована авіаційна ракета. Йдеться, зокрема, про так звану "ракету-бомбу" ЗС РФ "Гром-Э1".

Фото КАБ "Гром Є-1" Фото: Рособоронэкспорт

Як повідомляв аналітик Девід Екс, "Гром-Э1" — це КАБ, який має дальність до 120 кілометрів і обладнаний ракетним двигуном. Такі бомби споряджаються на літаки Су-30 та Су-34. Зазначалось, що у лютому та березні минулого року ці "ракети-бомби" атакували школу у Мирнограді й житловий будинок у Херсоні, а 29 жовтня щонайменше одна з таких була застосована в атаці, внаслідок якої були пошкоджений медзаклад та інші будівлі у Харкові.

Офіційного підтвердження удару та застосування нового КАБ ворогом на момент публікації матеріалу немає.

Оновлено

У Повітряних силах заявили, що приблизно об 11:30 з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області зафіксували повітряну ціль. Вони була випущена з російського літака тактичної авіації, пролетіла понад 100 кілометрів і була збита ППО за межами Дніпра.

"Тип повітряної цілі буде встановлено, після вивчення уламків на місці падіння", — додало командування.

Нагадаємо, вночі на 28 червня ЗС РФ атакували цивільну інфраструктуру в Одесі. Один з дронів влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу. Люди опинились заблокованими у квартирах.

З-під завалів багатоповерхівки дістали тіла подружжя. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей. Троє поранених, серед яких є дитина, перебувають у важкому стані.