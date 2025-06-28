Постраждало 17 людей, двоє загинуло: нові подробиці нічної атаки БПЛА на Одесу (фото, відео)

Під час нічної атаки росіян по Одесі ударний БПЛА влучив у багатоквартирний будинок, внаслідок чого загинуло двоє людей.

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У неділю вночі, 28 червня, російський дрон влучив у 21-поверховий житловий будинок, в якому на 7, 8 та 9 поверхах виникла пожежа, а люди опинились заблокованими у квартирах, повідомили у ДСНС.

Рятувальники зазначили, що врятовано 5 осіб, серед них — маленька дитина.

Працівники ДСНС у Одесі рятують дитину Фото: ДСНС

Попередньо відомо про 2 загиблих.

Поліція повідомила, що з-під завалів зруйнованого житлового будинку дістали тіла подружжя.

На місці удару БПЛА в Одесі Фото: Національна поліція

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, де виникли загоряння квартир, адміністративну будівлю та іншу цивільну інфраструктуру, транспортні засоби.

На місці удару Фото: Національна поліція

Інформація щодо точної кількості потерпілих та обсягів руйнувань уточняється. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокуратура фіксує наслідки російської атаки по Одесі Фото: Пресслужба прокуратури

За інформацією відомства, внаслідок атаки загинули двоє місцевих жителів, ще 17 дістали поранення та гострої реакції на стрес, серед них троє хлопчиків, 3, 7 та 14 років. Дані щодо інших можливих постраждалих наразі уточнюються.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що на стаціонарному лікуванні залишається 6 поранених, троє (серед яких одна дитина) у важкому стані.

Видання "Думская" публікує кадри з місця прильоту по 21-поверховому будинку.

Житловий будинок після удару росіян Фото: Думская

Будинок, куди влучив російський БПЛА в Одесі Фото: Думская

Так виглядає квартира після влучання дрона Фото: Думская

Після атаки БПЛА

Інформація від Повітряних сил

У ніч на суботу ЗС РФ атакували Україну 23-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів, основний напрямок удару припав на Одеську область, інформують Повітряні сили ЗСУ.

Знешкоджено 22 БПЛА Фото: Повітряні сили ЗСУ

Як повідомляється, протиповітряною обороною було знешкоджено 22 ворожі БпЛА: 21 — збито вогневими засобами ураження, а 1 — локаційно втрачений.

Нагадаємо, пізно увечері 27 червня та після опівночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками.

Також Фокус писав, що ворожий безпілотник вдарив по 21-поверховому житловому будинку, внаслідок чого на 7, 8 та 9 поверхах виникла пожежа.