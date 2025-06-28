Постраждало 17 людей, двоє загинуло: нові подробиці нічної атаки БПЛА на Одесу (фото, відео)
Під час нічної атаки росіян по Одесі ударний БПЛА влучив у багатоквартирний будинок, внаслідок чого загинуло двоє людей.
У неділю вночі, 28 червня, російський дрон влучив у 21-поверховий житловий будинок, в якому на 7, 8 та 9 поверхах виникла пожежа, а люди опинились заблокованими у квартирах, повідомили у ДСНС.
Рятувальники зазначили, що врятовано 5 осіб, серед них — маленька дитина.
Попередньо відомо про 2 загиблих.
Поліція повідомила, що з-під завалів зруйнованого житлового будинку дістали тіла подружжя.
Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, де виникли загоряння квартир, адміністративну будівлю та іншу цивільну інфраструктуру, транспортні засоби.
Інформація щодо точної кількості потерпілих та обсягів руйнувань уточняється. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.
Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
За інформацією відомства, внаслідок атаки загинули двоє місцевих жителів, ще 17 дістали поранення та гострої реакції на стрес, серед них троє хлопчиків, 3, 7 та 14 років. Дані щодо інших можливих постраждалих наразі уточнюються.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що на стаціонарному лікуванні залишається 6 поранених, троє (серед яких одна дитина) у важкому стані.
Видання "Думская" публікує кадри з місця прильоту по 21-поверховому будинку.
Інформація від Повітряних сил
У ніч на суботу ЗС РФ атакували Україну 23-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів, основний напрямок удару припав на Одеську область, інформують Повітряні сили ЗСУ.
Як повідомляється, протиповітряною обороною було знешкоджено 22 ворожі БпЛА: 21 — збито вогневими засобами ураження, а 1 — локаційно втрачений.
Нагадаємо, пізно увечері 27 червня та після опівночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками.
Також Фокус писав, що ворожий безпілотник вдарив по 21-поверховому житловому будинку, внаслідок чого на 7, 8 та 9 поверхах виникла пожежа.