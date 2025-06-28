Людей заблокувало у квартирах: в Одесі через російську атаку є загиблі і постраждалі, деталі (фото, відео)

В Одесі російські дрони атакували цивільну інфраструктуру: у житловому будинку, куди влучив один із БпЛА, здійнялася пожежа. Є поранені та загиблі, влада повідомила про те, що з-під завалів рятувальники дістали тіла подружжя.

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Всього на момент публікації відомо про 4 постраждалих та 2 загиблих. Про наслідки російської нічної атаки по Одесі розповіли у Telegram-каналі ДСНС.

За інформацією відомства, в Одесі ворожий безпілотник атакував 21-поверховий житловий будинок.

"Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах", — зазначили у ДСНС.

Рятувальникам також вдалося врятувати 5 осіб, серед них — маленьку дитину. Також у відомстві показали кадри наслідків російського удару по Одесі.

Також кадри наслідків атаки показав міський голова Геннадій Труханов.

Також міський голова повідомив близько 03:00 години, що в Одесі рятувальникам вдалося знайти тіла сімейної пари. Подружжя загинуло внаслідок влучання ворожого безпілотника у квартиру багатоповерхового будинку.

Інформацію про загибель подружжя внаслідок атаки по Одесі також підтвердив голова ОВА Олег Кіпер.

За його даними, у медичних закладах міста наразі перебуває двоє постраждалих через обстріл дітей: 7-річний хлопець у стані середнього ступеню важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння.

Також на момент публікації, за інформацією ОВА, відомо щонайменше про чотирьох постраждалих дорослих. Всі вони перебувають у медичних закладах у стані середнього ступеню важкості.

На місцях ворожого обстрілу в Одесі працюють психологи. Також організовано роботу пункту незламності, пошуково-рятувальні роботи продовжуються на момент публікації.

Нагадаємо, 26 червня волонтерка та громадська діячка Марія Берлінська закликала громадян готуватися до атак РФ: за її словами, "тисячі дронів-убивць полюватимуть на людей" у різних містах.

Також 27 червня в ОВА повідомили, що внаслідок атаки РФ балістикою по Дніпропетровщині є загиблі та понад 15 поранених.